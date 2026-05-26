2020 - „NU POT SĂ RESPIR”

În orașul Minneapolis din SUA apar primele proteste după moartea lui George Floyd. Demonstrații similare apar rapid în SUA, apoi se extind pe tot globul.

George Floyd murise cu o zi înainte, în timp ce era arestat de poliție. Unul dintre oamenii legii i-a pus genunchiul pe gât. Floyd a spus „Nu pot să respir”.

Acestea au fost ultimele lui cuvinte. „Nu pot să respir” a devenit un slogan al mișcării împotriva rasismului. Polițistul care l-a ucis pe Floyd este la închisoare.

1940 - MIRACOLUL DE LA DUNKERQUE

Marea Britanie începe operațiunile pentru salvarea soldaților rămași pe plajele din Dunkerque și amenințați de armatele naziste care se apropiau rapid.

Această misiune de salvare a fost un succes și a ajuns să fie cunoscută drept „miracolul de la Dunkerque”. 338.000 de soldați aliați au fost scoși din Franța ocupată.

Britanici de rând, cu iahturi, veliere de agrement și bărci de pescuit au contribuit la evacuare. Au fost salvați doar oamenii. Tancurile și vehiculele au fost lăsate în urmă.

1927 - ULTIMUL MODEL T

Ford încheia producția de Model T, mașina care a pus lumea întreagă pe roți. Au fost produs 15.007.003 de exemplare în cei 19 ani de producție.

A fost prima mașină globală. Vehiculul revoluționar al lui Henry Ford a fost asamblat în SUA, dar și în alte țări, printre care UK, Germania, Argentina, Mexic și Japonia.

La un moment dat, în timpul producției de Model T, jumătate dintre toate mașinile din lume erau Ford. Un Model T ajunsese că coste 4.600 $, la valoarea de azi.

Editor : C.S.