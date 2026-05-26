Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 26 mai

Data publicării:

2020 - „NU POT SĂ RESPIR”

În orașul Minneapolis din SUA apar primele proteste după moartea lui George Floyd. Demonstrații similare apar rapid în SUA, apoi se extind pe tot globul.

George Floyd murise cu o zi înainte, în timp ce era arestat de poliție. Unul dintre oamenii legii i-a pus genunchiul pe gât. Floyd a spus „Nu pot să respir”.

Acestea au fost ultimele lui cuvinte. „Nu pot să respir” a devenit un slogan al mișcării împotriva rasismului. Polițistul care l-a ucis pe Floyd este la închisoare.

1940 - MIRACOLUL DE LA DUNKERQUE

Marea Britanie începe operațiunile pentru salvarea soldaților rămași pe plajele din Dunkerque și amenințați de armatele naziste care se apropiau rapid.

Această misiune de salvare a fost un succes și a ajuns să fie cunoscută drept „miracolul de la Dunkerque”. 338.000 de soldați aliați au fost scoși din Franța ocupată.

Britanici de rând, cu iahturi, veliere de agrement și bărci de pescuit au contribuit la evacuare. Au fost salvați doar oamenii. Tancurile și vehiculele au fost lăsate în urmă.

1927 - ULTIMUL MODEL T

Ford încheia producția de Model T, mașina care a pus lumea întreagă pe roți. Au fost produs 15.007.003 de exemplare în cei 19 ani de producție.

A fost prima mașină globală. Vehiculul revoluționar al lui Henry Ford a fost asamblat în SUA, dar și în alte țări, printre care UK, Germania, Argentina, Mexic și Japonia.

La un moment dat, în timpul producției de Model T, jumătate dintre toate mașinile din lume erau Ford. Un Model T ajunsese că coste 4.600 $, la valoarea de azi.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan
1
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
Andras Demeter
2
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
nicusor dan
3
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
4
Thuma, atac la Bolojan: „Liderii liberali care au construit România știau că un loc se...
eugen tomac nicusor dan
5
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna...
"Lovită" din toate direcțiile, Jaqueline Cristian a cedat: "M-am simțit groaznic!"
Digi Sport
"Lovită" din toate direcțiile, Jaqueline Cristian a cedat: "M-am simțit groaznic!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 25 mai
Digi 24_2026_05_24_07_28_04
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 24 mai
Digi 24_2026_05_23_07_24_04
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 23 mai
Digi 24_2026_05_22_07_27_38
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 22 mai
87
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 21 mai
Recomandările redacţiei
A U.S. Sailor assigned to Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Delbert D. Black (DDG 119) directs an MH-60R Sea Hawk helicopter, attached to Helicopter Maritime Strike Squadron (HSM) 46, during a flight quarter evolution in the U.S. Central Co
Forțele americane au atacat obiective din sudul Iranului. Rubio: „Un...
Working trip of Russian President Vladimir Putin to St. Petersburg. Meeting of the Supreme Eurasian Economic Council.
Toți ochii pe Belarus, în căutarea semnelor că i-ar putea oferi...
DEPOZITARUL CENTRAL functionar ghiseu
Dragoș Pîslaru: România are o dificultate majoră pentru că nu are o...
Oana Lungescu
Oana Lungescu, fostă purtătoare de cuvânt NATO: mesajele confuze...
Ultimele știri
Val de caniculă în Europa, temperaturi neobișnuite pentru luna mai. Continentul se încălzeşte mai repede decât alte regiuni ale lumii
Moscova prezintă un nou sistem antiaerian împotriva atacurilor cu drone
Cutremur cu magnitudinea 6,9 în Chile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Iulia Vântur, spectaculoasă la amfAR Gala Cannes 2026. Rochia dramatică în nuanțe strălucitoare a atras toate...
Cancan
Milionarul și-a snopit iubita din cauza unor prăjituri! IREAL cum și-a justificat gestul
Fanatik.ro
Ce poreclă avea, de fapt, în copilărie Florin Prunea. A uimit pe toată lumea: „Ce rasim?”
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Cum a renăscut Universitatea Craiova în 2013. Mihai Rotaru vorbește în premieră de culisele de acum 13 ani...
Adevărul
Orașul în care stațiile de metrou arată ca niște palate
Playtech
Ce avere are Lia Olguța Vasilescu. Salariul pe care îl primește ca primar al Craiovei
Digi FM
Cine este Eugen Tomac, politicianul vehiculat pentru funcția de premier. De la apropiat al lui Traian Băsescu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Bernadette Szocs a "rupt" tăcerea, după doi ani: "Ce pot să spun mai mult?"
Pro FM
Jennifer Lopez, șarmantă într-o rochie roșie foarte decoltată, în stil Baywatch. „Fără filtre. O frumusețe...
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Sfârșit de eră: cel mai aglomerat aeroport din lume se închide definitiv după 85 de ani. Un mega-hub de 260...
Newsweek
Pensie de 1.400 de lei după 30 de ani munciți. De ce ajung pensionarii să primească pensii atât de mici?
Digi FM
Cristian Mungiu, moment inedit după Cannes 2026: "Cred că am dat peste singurul francez care nu ştia ce e un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce fac zilnic oamenii fericiți și sănătoși. Șase obiceiuri simple, confirmate de un studiu Harvard desfășurat...
Digi Animal World
Un cerb „beat” a fost surprins pe marginea unui drum din Franța. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nicolas Cage, despre motivul pentru care Christopher Nolan nu l-a mai căutat niciodată după ce i-a oferit un...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...