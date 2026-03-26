Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 26 martie

2000 - Putin ajunge la putere 1945 - Bătălie sângeroasă 1987 - O colonie se întoarce acasă

2000 - Putin ajunge la putere

Vladimir Putin este ales pentru primul mandat plin de președinte al Rusiei. El era interimar în această funcție de la începutul anului, după demisia lui Boris Elțin.

Înainte de vot, Putin nu a ținut mitinguri sau discursuri, nu a dat interviuri și a refuzat dezbaterile. Presa de stat era de partea lui și a funcționat ca agent electoral.

Putin a câștigat din primul tur, cu un procent de 53,44% din voturi. După alegerile din 15-17 martie 2024, Putin a câștigat a cincilea mandat, cu 87,28% din voturi.

1945 - Bătălie sângeroasă

Bătălia de la Iwo Jima, una dintre cele mai sângeroase din Pacific, din Al Doilea Război Mondial, s-a terminat cu victoria SUA. 27.000 de americani erau morți sau răniți.

Insula Iwo Jima a fost folosită ca bază aeriană americană. De asemenea, SUA au învățat lecții care au fost incluse în planurile de invadare a insulelor japoneze principale.

În timpul acestei lupte a fost surprinsă o imagine-simbol a războiului - pușcașii marini care ridică steagul SUA pe vârful Suribachi. Fotografia a luat premiul Pulitzer.

1987 - O colonie se întoarce acasă

China și Portugalia au semnat o declarație comună prin care Lisabona acceptă transferul orașului Macao, colonie portugheză din sudul Chinei, către guvernul de la Beijing.

Portugalia a închiriat Macao ca avanpost comercial în 1557. A plătit chirie și a administrat zona până în 1999, când orașul a ajuns sub controlul Chinei comuniste.

China a promis că Macao își va păstra drepturile avute în perioada portugheză. Sistemul capitalist a fost menținut. Macao este și acum un oraș al cazinourilor.

