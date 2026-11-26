1917 - ARMISTIȚIUL DE LA FOCȘANI

România și Puterile Centrale semnează un acord de încetare a focului pe frontul din Moldova. Acordul este semnat la Focșani, oraș de pe linia frontului.

România intrase în război pe 14 august 1916. În ciuda victoriilor de la Mărășești, Mărăști și Oituz, țara era parțial ocupată de armata germană.

Acordul de încetare a luptelor a fost semnat de România și Rusia, pe de o parte, și Bulgaria, Germania, Austro-Ungaria și Imperiul Otoman, pe de altă parte.

1942 - FILM LEGENDAR

În cinematografele din SUA avea loc premiera filmului „Casablanca”. Acțiunea are loc în orașul cu același nume din Marocul ocupat. Humphrey Bogart era în rol principal.

Filmat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, povestea îl urmărește pe un bărbat care are de ales între iubire și ajutorarea unui lider al rezistenței.

„Casablanca” a depășit așteptările producătorilor. A luat trei Oscaruri, inclusiv pentru cel mai bun film. Numeroase replici din film au rămas emblematice ani mai târziu.

2003 - CONCORDE ZBOARĂ ULTIMA OARĂ

Avionul supersonic Concorde se ridică de la sol pentru ultima oară. Aeronava a decolat de la Heathrow și a zburat deasupra Golfului Biscaya la viteză supersonică.

După această „tură de onoare”, ultimul Concorde a aterizat la Filton, lângă Bristol, acolo unde fusese fabricat. 20.000 de oameni au așteptat avionul acolo.

Așa s-a încheiat era zborurilor supersonice de pasageri. Concorde a fost în serviciu timp de 27 de ani. Avionul alb, rapid și zvelt este considerat un simbol al secolului XX.

Editor : C.L.B.