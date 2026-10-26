digistoria

1860 - PRIMA UNIVERSITATE DIN ROMÂNIA
La Iași, în prezența domnitorului Alexandru Ioan Cuza, este inaugurată prima universitate modernă a României. Era urmașa academiilor lui Vasile Lupu și Gheorghe Asachi.
La inaugurare, Universitatea din Iași avea trei facultăți: Drept, Filosofie și Teologie. După 4 ani, a apărut Facultatea de Științe. În 1879, a luat naștere Facultatea de Medicină.
Primul sediu a fost în Palatul Calimachi. La finalul secolului XIX, Universitatea din Iași s-a mutat în sediul actual, din Copou. În prezent, instituția are 15 facultăți diferite.
1984 - TERMINATORUL
Arnord Schwarzeneggera debutat în filmul care l-a făcut o celebritate globală. „The Terminator”, în regia lui James Cameron, s-a lansat pe marile ecrane.
Culturistul austriac, devenit actor, juca rolul unui cyborg asasin care se întoarce în timp în 1984, ca să dea lovitura de grație omenirii. Terminatorul a plecat din anul 2029.
Filmul a fost pariul de totul sau nimic al regizorului James Cameron. Locuia într-o maşină şi a vândut scenariul pentru 1 $ cu condiția să ia o parte din câştiguri.
1991 - EROUL NECUNOSCUT REVINE ÎN BUCUREȘTI
Mormântul Eroului Necunoscut a revenit în Parcul Carol din București, locul unde a fost amplasat prima oară, în 1923. Comuniștii îl mutaseră la Mărășești în 1958.
Mormântul a fost inițial în vârful dealului din Parcul Carol, unde a fost și Muzeul Militar până în 1943. Comuniștii au mutat Eroul Necunoscut ca să facă loc propriilor eroi.
Abia în 2006, când s-a clarificat situația mausoleului construit în era comunistă, Eroul Necunoscut a revenit în locul inițial, pe dealul din Parcul Carol, ca în 1923.
Editor : C.S.