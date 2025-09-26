Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 26 septembrie

Data publicării:

1983 - LA UN PAS DE APOCALIPSĂ

Cinci rachete nucleare care zburau spre URSS sunt detectate de către un satelit sovietic. În centrul de comandă de la Moscova era de gardă Stanislav Petrov.

Petrov ar fi trebuit să-și alerteze superiorii, care ar fi dat ordinul să fie lansate rachetele sovietice. Dar colonelul nu a făcut asta, deoarece a simțit că este ceva greșit.

Stanislav Petrov a avut dreptate. Satelitul sovietic dăduse o eroare. Nu era nicio rachetă în zbor. Decizia colonelului a salvat toată planeta de la apocalipsa nucleară.

1960 - DEZBATERE TELEVIZATĂ

Richard Nixon, pe atunci vicepreședintele SUA, și John F. Kennedy, un tânăr senator, se întâlnesc față în față într-un platou TV pentru o dezbatere politică.

A fost prima dezbatere între doi candidați la președinția SUA care a fost televizată la nivel național. A fost un moment care a schimbat politica în SUA, dar și în lume.

Richard Nixon a părut stângaci în fața camerelor TV. Dar Kennedy, mai tânăr și telegenic, a captivat publicul din SUA. Două luni mai târziu, JFK a fost ales președinte.

1687 - ISTORIE DISTRUSĂ

După ce a rezistat 2.000 de ani, Partenonul din Atena este avariat serios de o explozie. Un proiectil venețian a detonat muniția depozitată de otomani în clădire.

Partea centrală și acoperișul au fost distruse. Bucăți de marmură cad peste soldați. Sute de oameni au murit. Templul antic scăpase până atunci aproape întreg.  

Între 1800 și 1803, contele britanic Elgin salvează unele dintre sculpturile antice de la Partenon și le duce la British Museum din Londra, unde se află și în prezent.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Premierul Ilie Bolojan
1
Ilie Bolojan: Nu vârsta standard de pensionare trebuie crescută. Trebuie eliminate...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraților. Tudorel Toader: Dacă judecătorilor...
Horaţiu Potra
3
Mercenarul Horațiu Potra și fiul său au fost reținuți în Dubai
DC: Sec Hegseth and Gn Caine hold a Oversight Department of Defense hearing in Washington, US - 10 Jun 2025
4
Secretarul de Război, Pete Hegseth, a convocat o reuniune urgentă și neobișnuită a sute...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov
5
Reacția Rusiei după ce Trump a încurajat țările NATO să doboare avionele rusești care le...
Donald Trump, mesaj pentru întreaga omenire: ”Pun în pericol reputația Americii!”
Digi Sport
Donald Trump, mesaj pentru întreaga omenire: ”Pun în pericol reputația Americii!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-1038684011
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat...
exercitii militare in polonia
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea...
şefa guvernului danez, Mette Frederiksen
Noi alerte cu drone în Danemarca: încă un aeroport a fost închis...
Vortex polar în România. Foto Getty Images
Ce este vortexul polar și cum influențează fenomenul vremea din...
Ultimele știri
O femeie a ajuns la Urgenţe după ce a fost muşcată de mână de un arici pe care îl confundase cu o pisică
UE acuză Rusia de „amestec profund” în alegerile din R. Moldova, în contextul unei „campanii de dezinformare fără precedent”
Polonia își îndeamnă cetățenii să părăsească „imediat” Belarusul. „În circumstanțe neprevăzute, evacuarea s-ar putea dovedi imposibilă”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 25 septembrie
tgsrtgrtf
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 24 septembrie
Screenshot 2025-09-23 090241
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 23 septembrie
Screenshot 2025-09-22 132351
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 22 septembrie
digistoria
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 21 septembrie
Partenerii noștri
Pe Roz
De la confidente de nedespărțit și "suflete pereche", la drumuri total separate. Cine e "păstrătoarea...
Cancan
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
România, salt în clasamentul coeficienților! Ce impact a avut victoria FCSB-ului în Olanda
editiadedimineata.ro
Alcoolul crește riscul de demență chiar și în cantități mici
Fanatik.ro
Cine sunt băieții din energie care au trecut pe consultanță politică. Contracte cu statul și funcții călduțe...
Adevărul
Pericolul care ne invadează corpul: descoperire surprinzătoare în oasele umane
Playtech
Avertismentul unui mecanic despre mașinile aduse din Germania: „Ajung la noi cu probleme mari”
Digi FM
Melania și Donald Trump, filmați într-o conversație aprinsă. Gesturile care arată clar un dezacord între ei
Digi Sport
Reacția presei din Ungaria, după ce FCSB a câștigat în Europa League. ”Durează de peste 40 de ani”
Pro FM
Primele imagini cu Anna Kournikova, însărcinată cu al patrulea copil. Partenera lui Enrique Iglesias ar fi...
Film Now
Leonardo DiCaprio, despre „One Battle After Another”, atât de lăudat de critici: „Este un film fantastic...
Adevarul
Proprietarul halelor Antrefrig, distruse de incendiu, riscă să piardă banii din asigurarea de 12 milioane de...
Newsweek
Cum au pierdut pensionarii care au aplicat pentru Mica Recalculare mii de lei la pensie?
Digi FM
Ce a răspuns David Popovici când un tătic l-a oprit pe stradă și l-a întrebat dacă vrea să facă o poză cu...
Digi World
Ce se întâmplă în corpul tău când faci exerciții fizice. Alergarea de dimineață și "trasul de fiare" au...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Iubita lui Keanu Reeves, poză în care-l sărută cu foc pe star, după zvonurile care-i dădeau căsătoriți...
UTV
Secretul prin care Smiley a reușit să slăbească. „E greu pentru mine, e foarte greu”