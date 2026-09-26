1983 - La un pas de apocalipsă

Cinci rachete nucleare care zburau spre URSS sunt detectate de către un satelit sovietic. În centrul de comandă de la Moscova era de gardă Stanislav Petrov.

Petrov ar fi trebuit să-și alerteze superiorii, care ar fi dat ordinul să fie lansate rachetele sovietice. Colonelul însă a bănuit că este ceva greșit și nu a dat undă verde.

Stanislav Petrov a avut dreptate. Satelitul sovietic generase o eroare falsă. Decizia colonelului din acel

moment a salvat toată planeta de la apocalipsa nucleară.

1960 - D ezbatere televizată

Richard Nixon, pe atunci vicepreședintele SUA, și John F. Kennedy, un tânăr senator, se întâlnesc față în față într-un platou TV pentru o dezbatere politică.

A fost prima dezbatere între doi candidați la președinția SUA care a fost televizată la nivel național. Momentul a schimbat pentru totdeauna politica în SUA, dar și în lume.

Richard Nixon a părut stângaci în fața camerelor TV. Dar Kennedy, mai tânăr și foarte telegenic, a captivat publicul american. Două luni mai târziu, JFK a fost ales președinte.

1687 - I storie distrusă

După ce a rezistat 2.000 de ani, Partenonul din Atena este avariat serios de o explozie. Un proiectil venețian a detonat muniția depozitată de otomani în clădire.

Partea centrală și acoperișul au fost distruse. Bucăți de marmură au căzut peste soldați. Sute de oameni au murit.Templul antic scăpase până atunci aproape întreg.

Între 1800 și 1803, contele britanic Elgin a salvat unele dintre sculpturile antice de la Partenon și le duce la British Museum din Londra, unde se află și în prezent.

Editor : C.A.