Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 26 septembrie Data publicării: 26.09.2026 17:16 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 1983 - La un pas de apocalipsă 1960 - Dezbatere televizată 1687 - Istorie distrusă Kiwano, „castravetele cu coarne” din Africa, crește la Buzău. Se vinde cu 10 lei bucata și rezistă jumătate de an Orășenii care se încălzesc la gura sobei. Cum arată, în 2026, viața la bloc cu sobe pe lemne: „Umplu o sacoșă, am urcat cu ele” Ce spune directoarea unui cunoscut liceu din București despre reintroducerea uniformei școlare obligatorii Surpriză în prognoza meteo pentru octombrie: temperaturi de 25 de grade, dar dimineți reci Cum ar vota românii dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare (sondaj) Proiectul de lege care prevede ca magazinele alimentare să vândă sare neiodată. Ce spun medicii Studiu Socola: Șase din 10 români uită rapid detalii esențiale. Când devine uitarea un motiv de îngrijorare Radu Miruță: Drona prăbușită în județul Suceava are caracteristici tehnice noi Ce ne așteaptă la iarnă, după o toamnă cu temperaturi de peste 38°C. Avertismentul unui climatolog 1983 - La un pas de apocalipsăCinci rachete nucleare care zburau spre URSS sunt detectate de către un satelit sovietic. În centrul de comandă de la Moscova era de gardă Stanislav Petrov. Petrov ar fi trebuit să-și alerteze superiorii, care ar fi dat ordinul să fie lansate rachetele sovietice. Colonelul însă a bănuit că este ceva greșit și nu a dat undă verde.Stanislav Petrov a avut dreptate. Satelitul sovietic generase o eroare falsă. Decizia colonelului din acel moment a salvat toată planeta de la apocalipsa nucleară.1960 - Dezbatere televizatăRichard Nixon, pe atunci vicepreședintele SUA, și John F. Kennedy, un tânăr senator, se întâlnesc față în față într-un platou TV pentru o dezbatere politică. A fost prima dezbatere între doi candidați la președinția SUA care a fost televizată la nivel național. Momentul a schimbat pentru totdeauna politica în SUA, dar și în lume.Richard Nixon a părut stângaci în fața camerelor TV. Dar Kennedy, mai tânăr și foarte telegenic, a captivat publicul american. Două luni mai târziu, JFK a fost ales președinte.1687 - Istorie distrusăDupă ce a rezistat 2.000 de ani, Partenonul din Atena este avariat serios de o explozie. Un proiectil venețian a detonat muniția depozitată de otomani în clădire.Partea centrală și acoperișul au fost distruse. Bucăți de marmură au căzut peste soldați. Sute de oameni au murit.Templul antic scăpase până atunci aproape întreg.Între 1800 și 1803, contele britanic Elgin a salvat unele dintre sculpturile antice de la Partenon și le duce la British Museum din Londra, unde se află și în prezent. Editor : C.A. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Reacția lui Radu Miruță, după ce a stat o oră în trafic pe Valea Oltului: „Patru oameni... 2 Asociaţia Italienilor din România a cerut în instanţă anularea decretului prin care... 3 Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Unul dintre partide... 4 „Sorin Grindeanu, viitorul prim-ministru al României”. Liderul PSD și-a făcut intrarea în... 5 Cum arată Guvernul propus de Siegfried Mureșan. Lista nominalizărilor PNL-USR-UDMR și...