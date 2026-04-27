Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 27 aprilie

Data publicării:

1521 - MAGELLAN ESTE UCIS

Exploratorul portughez Ferdinand Magellan este ucis în Filipine, în timp ce era în prima călătorie în jurul lumii. Navigatorul moare într-o luptă cu indigeni filipinezi.

Magellan călătorea în slujba coroanei spaniole. În Filipine, se împrietenise cu o căpetenie locală, care s-a convertit ulterior la catolicism și a îndemnat și pe alții să facă la fel.

Un singur lider filipinez din zonă s-a opus. Acesta este cel care l-a ucis pe Ferdinand Magellan în luptă. Expediția portughezului este încheiată de unul dintre secunzi.

2005 - GIGANTUL SE RIDICĂ DE LA SOL

Airbus A380, cel mai mare avion de pasageri din lume, zbura pentru prima dată. Gigantul aerului a decolat de pe aeroportul din Toulouse, cu șase oameni la bord.

Pilotul de teste, Jacques Rosay, a spus că aeronava a fost la fel de manevrabilă ca o bicicletă. Avionul folosit la primul zbor avea numărul de înregistrare F-WWOW.

Primul zbor cu pasageri avea loc doi ani mai târziu, când A380 a intrat în serviciul Singapore Airlines. Între 2003 și 2021, au fost produse 254 de exemplare de A380.

2014 - CANONIZAREA A DOI PAPI

Acum doisprezece ani, Papa Francisc îi canoniza pe doi dintre predecesorii săi: Papa Ioan Paul al II-lea și Papa Ioan al XXIII-lea. Era prima duminică după Paște.

La slujbă, pe lângă Papa Francisc, au fost Papa Benedict al XVI-lea, 150 de cardinali și 700 de episcopi. În plus, 500.000 de oameni au fost la Vatican să participe.

Canonizarea Papei Ioan Paul al II-lea a fost cerută imediat după moartea sa, în 2005. Cele două miracole necesare canonizării au fost găsite în 2011 și 2013.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
1
Ministrul Mediului: Reprezentanţii PSD se pregătesc să dea concursuri în unele...
Rumen Radev și Vladimir Putin
2
De ce noul lider al Bulgariei, „provincialul” Rumen Radev, s-ar putea, totuși, să nu...
orban
3
Ungaria: Viktor Orban a anunțat că renunţă la mandatul de parlamentar. Dar rămâne în...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
4
Ce a spus ambasadorul Rusiei la București după ce două drone, din care una cu explozibil...
U.S. WASHINGTON, D.C. TRUMP SECURITY INCIDENT
5
Focuri de armă la dineul corespondenţilor de la Casa Albă. Donald şi Melania Trump au...
Sorana Cîrstea a cedat nervos: "Chemi supervizorul sau îi spun echipei mele să strige"
Digi Sport
Sorana Cîrstea a cedat nervos: "Chemi supervizorul sau îi spun echipei mele să strige"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 26 aprilie
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 25 aprilie
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 24 aprilie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 23 aprilie
digistoria foto
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 22 aprilie
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
Cele 9 legi necesare pentru atingerea jaloanelor din PNRR. Bolojan...
drone rusesti
Radu Miruță vrea un soft antidrone după evenimentele din aceste zile...
plenul parlamentului
Astăzi e ziua în care miniştrii PSD îşi prezintă bilanţul, după ce...
Sonde petroliere la apus
Sfârșitul petrolului? Șocul global se intensifică: 53 de națiuni se...
Ultimele știri
Un constructor care a pierdut banii clientului la păcănele a fost achitat de instanță. Primise 25.000 de euro pentru a ridica o casă
Donald Trump a investit peste 51 milioane de dolari în obligațiuni într-o singură lună
Procedura modernă prin care a scăpat de senzația de nod în gât
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Uranus intră în Gemeni pentru următorii 8 ani. Zodiile care își reinventează complet viața
Cancan
BREAKING‼️ România, afectată de un jet polar și un blocaj Omega: vin temperaturi de -7 grade Celsius↘️
Fanatik.ro
Pe ce stadion s-ar disputa Dinamo – FCSB, barajul pentru Conference League. Arena Națională are interzis la...
editiadedimineata.ro
Liban acuză Israel de crime de război după ce o jurnalistă a fost ucisă într-un atac aerian
Fanatik.ro
20 de ani de la coşmarul Middlesbrough – Steaua 4-2! Ce fac azi jucătorii care luptau pentru finala Cupei...
Adevărul
Moțiuni de cenzură în România. Ce premieri au fost demiși prin moțiune din anii ‘90 și până acum
Playtech
Pensia pe care Traian Băsescu o primeşte de la stat. Ce avere a acumulat fostul preşedinte
Digi FM
Are 47 de ani, iar partenerul ei doar 27. Emilia Ghinescu, despre cum au reacționat părinții iubitului...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce cuvinte i-a șoptit Jaqueline Cristian la ureche Arynei Sabalenka. Jucătoarea din Belarus n-a rămas...
Pro FM
Ce nu-i lipsește Monicăi Anghel din frigider, după ce a slăbit 40 kg: “Știu ce să mănânc. Nu mai fac ca...
Film Now
Sandra Bullock, declarații rare despre viața de mamă singură după moartea partenerului ei: „Nu voi sacrifica...
Adevarul
Agricultură în România după 9 ani de experiență în Anglia. „Găseau ce să facă cu căpșuna: șampoane, săpunuri...
Newsweek
După 42 de ani de muncă, un pensionar are o pensie de doar 3.800 lei. Ce l-a tras în jos?
Digi FM
Dieta lui Fuego care l-a ajutat să slăbească 15 kilograme. „Orice fruct aţi mânca vă îngrăşaţi”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Explozii misterioase creează cratere în Siberia. Care este explicația fenomenului
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Actrițele din „Melrose Place”, din nou împreună după 27 de ani. Cum arată azi vedetele care făceau furori în...
UTV
Cum a apărut Laura Cosoi în luna a șaptea de sarcină. „Trăiesc cea mai bogată viață într-o rochie second-hand”