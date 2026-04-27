digistoria

1521 - MAGELLAN ESTE UCIS

Exploratorul portughez Ferdinand Magellan este ucis în Filipine, în timp ce era în prima călătorie în jurul lumii. Navigatorul moare într-o luptă cu indigeni filipinezi.

Magellan călătorea în slujba coroanei spaniole. În Filipine, se împrietenise cu o căpetenie locală, care s-a convertit ulterior la catolicism și a îndemnat și pe alții să facă la fel.

Un singur lider filipinez din zonă s-a opus. Acesta este cel care l-a ucis pe Ferdinand Magellan în luptă. Expediția portughezului este încheiată de unul dintre secunzi.

2005 - GIGANTUL SE RIDICĂ DE LA SOL

Airbus A380, cel mai mare avion de pasageri din lume, zbura pentru prima dată. Gigantul aerului a decolat de pe aeroportul din Toulouse, cu șase oameni la bord.

Pilotul de teste, Jacques Rosay, a spus că aeronava a fost la fel de manevrabilă ca o bicicletă. Avionul folosit la primul zbor avea numărul de înregistrare F-WWOW.

Primul zbor cu pasageri avea loc doi ani mai târziu, când A380 a intrat în serviciul Singapore Airlines. Între 2003 și 2021, au fost produse 254 de exemplare de A380.

2014 - CANONIZAREA A DOI PAPI

Acum doisprezece ani, Papa Francisc îi canoniza pe doi dintre predecesorii săi: Papa Ioan Paul al II-lea și Papa Ioan al XXIII-lea. Era prima duminică după Paște.

La slujbă, pe lângă Papa Francisc, au fost Papa Benedict al XVI-lea, 150 de cardinali și 700 de episcopi. În plus, 500.000 de oameni au fost la Vatican să participe.

Canonizarea Papei Ioan Paul al II-lea a fost cerută imediat după moartea sa, în 2005. Cele două miracole necesare canonizării au fost găsite în 2011 și 2013.

