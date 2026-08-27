digistoria

1916 - ROMÂNIA INTRĂ ÎN RĂZBOI

România a declarat război Austro-Ungariei și a intrat oficial în Primul Război Mondial, după ce a fost neutră în primii doi ani. Transilvania a fost primul obiectiv.

Trei armate române au trecut Carpații în acea noapte. Orașele Brașov, Făgăraș și Miercurea Ciuc au fost eliberate rapid. Ardelenii au sprijinit soldații români.

Regele Ferdinand, în proclamația sa către țară, a zis că „a venit ziua așteptată de secole de conștiința națională” pentru unirea românilor de ambele părți ale Carpaților.

1991 - BASARABIA SE ELIBEREAZĂ

Republica Moldova își proclamă independența față de URSS. 278 de deputați din Parlamentul de la Chișinău au aprobat decizia, în aplauzele mulțimii adunate afară.

Textul denunță pactul Ribbentrop-Molotov, prin care Basarabia a fost luată de URSS de la România. Declarația menționează clar că limba țării este limba română.

Foarte mulți moldoveni, inclusiv lideri ai mișcării naționale de la Chișinău, doreau ca următorul pas să fie reunirea cu România. Dar a urmat războiul din Transnistria.

1979 - ATAC LA COROANĂ

Contele Louis Mountbatten, unchiul prințul Philip al Marii Britanii și cel care i-a făcut acestuia cunoștință cu regina Elisabeta a II-a, a fost ucis de teroriștii irlandezi din IRA.

Mountbatten era în vacanță la castelul familiei de pe malul oceanului Atlantic, în Republica Irlanda. IRA a pus o bombă în barca de pescuit folosită adesea de conte.

Teroriștii irlandezi au revendicat imediat atacul. Cel care a pus bomba a fost prins în aceeași zi. Asasinatul a fost condamnat de Londra, de Dublin și la nivel mondial.

Editor : C.S.