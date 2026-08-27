Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 27 august

Data publicării:
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

1916 - ROMÂNIA INTRĂ ÎN RĂZBOI

România a declarat război Austro-Ungariei și a intrat oficial în Primul Război Mondial, după ce a fost neutră în primii doi ani. Transilvania a fost primul obiectiv.

Trei armate române au trecut Carpații în acea noapte. Orașele Brașov, Făgăraș și Miercurea Ciuc au fost eliberate rapid. Ardelenii au sprijinit soldații români.

Regele Ferdinand, în proclamația sa către țară, a zis că „a venit ziua așteptată de secole de conștiința națională” pentru unirea românilor de ambele părți ale Carpaților.

1991 - BASARABIA SE ELIBEREAZĂ

Republica Moldova își proclamă independența față de URSS. 278 de deputați din Parlamentul de la Chișinău au aprobat decizia, în aplauzele mulțimii adunate afară.

Textul denunță pactul Ribbentrop-Molotov, prin care Basarabia a fost luată de URSS de la România. Declarația menționează clar că limba țării este limba română.

Foarte mulți moldoveni, inclusiv lideri ai mișcării naționale de la Chișinău, doreau ca următorul pas să fie reunirea cu România. Dar a urmat războiul din Transnistria.

1979 - ATAC LA COROANĂ

Contele Louis Mountbatten, unchiul prințul Philip al Marii Britanii și cel care i-a făcut acestuia cunoștință cu regina Elisabeta a II-a, a fost ucis de teroriștii irlandezi din IRA.

Mountbatten era în vacanță la castelul familiei de pe malul oceanului Atlantic, în Republica Irlanda. IRA a pus o bombă în barca de pescuit folosită adesea de conte.

Teroriștii irlandezi au revendicat imediat atacul. Cel care a pus bomba a fost prins în aceeași zi. Asasinatul a fost condamnat de Londra, de Dublin și la nivel mondial.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Steag China
1
China îşi îndeamnă cetăţenii să plece „cât mai repede” din Eswatini, singurul stat...
baba rusia
2
O pensionară de 70 de ani a fost condamnată la 15 ani de închisoare în Rusia pentru că a...
liliana ruse
3
Jurnalista Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Ilie Bolojan privind citostaticele...
bancnote de 100 de lei
4
Om de afaceri trimis în judecată după ce nu a plătit timp de doi ani contribuţiile la...
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
5
Beijingul avertizează Washingtonul: „Vom lua toate măsurile necesare” dacă sancțiunile...
Tragedie: doi soți au mers împreună la vânat de prepelițe și numai unul s-a întors acasă viu!
Digi Sport
Tragedie: doi soți au mers împreună la vânat de prepelițe și numai unul s-a întors acasă viu!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 26 august
Digi 24_2026_08_25_07_34_09
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 25 august
Digi 24_2026_08_24_06_30_18
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 24 august
Digi 24_2026_08_23_07_25_53
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 23 august
Digi 24_2026_08_22_07_30_53
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 22 august
Recomandările redacţiei
dronă maritimă în marea neagra
Prima reacție a Rusiei după ce un F-16 românesc a distrus o dronă...
FAN sporurile-bugetarilor-ar-putea-sa-dispara-modificari-propuse-la-legea-salarizarii
Cum va plăti România eșecul legii salarizării. Economist : „Statul...
Oana Țoiu.
Oana Țoiu a comentat la CNN vizita șefului CIA la Moscova: „Am spus...
Maria Zaharova
Kremlinul, despre numirea lui Claudiu Năsui în guvernul moldovean...
Ultimele știri
Paolo Zampolli, mesaj din partea lui Trump pentru Nicuşor Dan, cu ocazia lansării proiectului „Parcului prieteniei româno-americane”
SUA îşi reafirmă angajamentul faţă de NATO, dar „există unele lucruri pe care trebuie să le rezolvăm pentru a avea sens să continuăm”
Rapperul american Wiz Khalifa încearcă încă o dată să scape de condamnarea din România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii scapă, în sfârșit, de 2 ani de greutăți și sacrificii. Din 28 august începe o perioadă complet...
Cancan
Filmul tragediei în care Victoria, fiica lui Cazimir Ionescu, s-a stins. Ce s-a întâmplat pe 25 august, la...
Fanatik.ro
Mitică Dragomir, profeţia uluitoare despre Lucian Pahonţu, care s-a adeverit. „Oracolul din Bălceşti” a...
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Fotbalistul român din Armenia explică de ce am ajuns să avem probleme cu echipele din această țară. Ce șanse...
Adevărul
Înjunghiat de șapte ori pentru că a vrut să ajute. Reacția halucinantă a părinților adolescentului agresor...
Playtech
Cum ar putea Putin să atace Europa fără să declanșeze un război total. Scenariile de care se tem serviciile...
Digi FM
Cum își câștigă Marian Godină banii după demisia din Poliția Română. Are mai multe surse de venit
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"M-au înjurat de mamă și familie": scene neverosimile în UEFA Champions League! Bătaia face înconjurul lumii
Pro FM
"Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund, nu o neg". Ce i-a lăsat Paulei Seling un gust amar după ce și-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Au vrut să-mi facă terapie cu electroșocuri". Fosta soție a lui Bradley Cooper, despre coșmarul vieții ei
Adevarul
Rețeaua de la Viena. Legăturile însărcinatei de afaceri a României cu cercurile din jurul lui Călin Georgescu
Newsweek
Când intră pensia, indemnizația de handicap, alocația în septembrie? Care sume vor fi plătite în avans?
Digi FM
Aryna Sabalenka, apariție spectaculoasă la US Open. Rochia transparentă a fost eclipsată de bijuteriile de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson nu a dormit niciodată cu iubita lui, deși sunt împreună de patru ani. Motivul surprinzător...
Digi Animal World
Un câine orb a salvat un bărbat de la atacul unui șarpe: „Nu s-ar fi terminat bine dacă nu era el”
Film Now
“Faptul că încă îl avem… Este cel mai important lucru”. Fiica cea mare a lui Bruce Willis, despre lupta...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja