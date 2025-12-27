Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 27 decembrie

1983 - Papa își iartă asasinul 1945 - Un nou sistem financiar 1922 - Aerodrom plutitor

1983 - Papa își iartă asasinul

Papa Ioan Paul al II-lea îl vizitează în pușcărie pe Mehmet Ali Agca, turcul care încercase să-l asasineze cu doi ani înainte. Suveranul pontif îi spune agresorului că îl iartă.

Trecuseră mai bine de doi ani de când turcul l-a împușcat și l-a rănit grav pe papa Ioan Paul al II-lea, când acesta se plimba cu „papamobilul” prin Piața San Pietro.

Papa și agresorul său au avut o relație apropiată, în ciuda situației. Turcul a fost grațiat în 2000 la cererea Papei. Mehmet Ali Agca a trecut la catolicism în 2007.

1945 - Un nou sistem financiar

La câteva luni după sfârșitul celui mai distructiv război din istoria omenirii, apare Fondul Monetar Internațional. Scopul său era refacerea sistemului monetar global.

30 de țări sunt considerate fondatoare. Cele mai multe erau occidentale sau aliate ale Vestului. Excepție notabilă era Iugoslavia, care trecuse la comunism cu o lună înainte.

FMI promovează comerțul mondial, stabilitatea financiară și dezvoltarea sustenabilă, printre altele. Statele membre pot cere împrumuturi de la FMI în cazuri de necesitate.

1922 - Aerodrom plutitor

Marina Imperială a Japoniei primea o navă nouă și revoluționară. A fost vorba de Hosho, primul vas de luptă construit de la început ca portavion.

Celelalte portavioane care existau atunci pe glob erau făcute prin adăugarea unei piste de decolare pe o navă existentă. Vasul japonez a dat tonul pentru viitor.

Hosho, numele japonez pentru pasărea Phoenix, a fost folosită pentru antrenamente, dar și pentru atacuri, în Al Doilea Război Mondial. Nava a fost casată în 1946.

