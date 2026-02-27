Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 27 februarie

Data actualizării: Data publicării:
Digi 24_2026_02_27_07_27_34
2015 - Asasinat politic 1951 - Limita prezidențială 1933 - Pretext pentru dictatură

2015 - Asasinat politic

Boris Nemțov, unul dintre liderii opoziției din Rusia, se plimba cu iubita lui prin centrul Moscovei când un asasin l-a împușcat de 8 ori. Boris Nemțov a murit pe loc.

Cu câteva ore înainte de deces, anunțase un mare protest față de războiul pornit de Rusia în estul Ucrainei. Iubita ucraineancă a lui Nemțov a supraviețuit atacului.

Putin a coordonat ancheta și în câteva zile a fost găsit „asasinul” - un cecen din garda lui Ramzan Kadîrov. Opoziția din Rusia crede că cecenul este un țap ispășitor.

1951 - Limita prezidențială

Acum 75 de ani, SUA au limitat oficial, la două, numărul de mandate pe care le poate avea un președinte. Limita a fost introdusă printr-un amendament la Constituție.

George Washington a stat două mandate și a creat un precedent, dar nu a existat o limită formală. Franklin Delano Roosevelt a fost ales, legal, de patru ori.

FDR a fost și va rămâne singurul american care a avut mai mult de două mandate de președinte. Nu au existat încercări serioase de anulare de limitei de mandate.

1933 - Pretext pentru dictatură

În jurul orei 21, clădirea Reichstag din Berlin, sediul Parlamentului german, a luat foc. În două ore, interiorul clădirii este distrus aproape complet de flăcări.

Hitler ajunge în fața Reichstag și este întâmpinat de Göring, care i-a spus că focul a fost pornit de comuniști. Un comunist olandez, găsit în clădire, a fost scos vinovat.

Pe fondul incendiului, Hitler a suspendat majoritatea drepturilor și libertăților civile în Germania. Naziștii încep să-i prigonească pe toți cei care nu susțineau cauza lor.

