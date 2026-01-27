Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 27 ianuarie

98 - Strămoș al românilor

Traian a devenit împărat al Romei, după moartea lui Nerva, tatăl său adoptiv. În timpul domniei lui Traian, Imperiul Roman a ajuns la punctul de maximă extindere teritorială.

După două războaie dure, Dacia a intrat în Imperiul Roman. Columna lui Traian, aflată și azi în Forumul lui Traian din Roma, este cronica acestelor lupte dintre daci și romani.

Traian este considerat unul dintre strămoșii poporului român. După moartea lui, în anul 117, cenușa lui ar fi fost băgată într-o incintă mică aflată la baza columnei.

1924 - Dictatorul expus

Vladimir Ilici Lenin, la șase zile după moartea lui, a fost mutat în mausoleul din Piața Roșie din Moscova, făcut special pentru el. Tot acolo se află și azi, după 102 ani.

Prima variantă a mausoleului dictatorului sovietic a fost din lemn. 100.000 de oameni vizitează monumentul în primele 6 luni. În 1930 mausoleumul e refăcut cu granit.

Mausoleul lui Lenin a fost comparat cu piramidele antice. Corpul dictatorului sovietic este tratat periodic cu o soluție specială, astfel încât acesta să nu se degradeze.

1967 - Tragedie în cursa către spațiu

Astronauții Gus Grissom, Ed White și Roger Chaffee, echipajul misiunii Apollo 1, au murit la baza spațială Cape Canaveral din Florida, în urma unui incendiu.

Cei trei făceau o simulare de lansare când cabina în care se aflau a luat foc. Niciunul dintre ei nu a putut să iasă. Astronauții au țipat după ajutor, dar nu au fost salvați.

Ancheta a stabilit că un scurtcircuit a aprins oxigenul pur, foarte inflamabil, cu care era presurizată cabina. NASA a schimbat procedurile după acest dezastru.

