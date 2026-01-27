Live TV

Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 27 ianuarie

Data publicării:
Digi 24_2026_01_27_06_56_31
Din articol
98 - Strămoș al românilor 1924 - Dictatorul expus 1967 - Tragedie în cursa către spațiu

98 - Strămoș al românilor

Traian a devenit împărat al Romei, după moartea lui Nerva, tatăl său adoptiv. În timpul domniei lui Traian, Imperiul Roman a ajuns la punctul de maximă extindere teritorială.

După două războaie dure, Dacia a intrat în Imperiul Roman. Columna lui Traian, aflată și azi în Forumul lui Traian din Roma, este cronica acestelor lupte dintre daci și romani.

Traian este considerat unul dintre strămoșii poporului român. După moartea lui, în anul 117, cenușa lui ar fi fost băgată într-o incintă mică aflată la baza columnei.

1924 - Dictatorul expus

Vladimir Ilici Lenin, la șase zile după moartea lui, a fost mutat în mausoleul din Piața Roșie din Moscova, făcut special pentru el. Tot acolo se află și azi, după 102 ani.

Prima variantă a mausoleului dictatorului sovietic a fost din lemn. 100.000 de oameni vizitează monumentul în primele 6 luni. În 1930 mausoleumul e refăcut cu granit.

Mausoleul lui Lenin a fost comparat cu piramidele antice. Corpul dictatorului sovietic este tratat periodic cu o soluție specială, astfel încât acesta să nu se degradeze.

1967 - Tragedie în cursa către spațiu

Astronauții Gus Grissom, Ed White și Roger Chaffee, echipajul misiunii Apollo 1, au murit la baza spațială Cape Canaveral din Florida, în urma unui incendiu.

Cei trei făceau o simulare de lansare când cabina în care se aflau a luat foc. Niciunul dintre ei nu a putut să iasă. Astronauții au țipat după ajutor, dar nu au fost salvați.

Ancheta a stabilit că un scurtcircuit a aprins oxigenul pur, foarte inflamabil, cu care era presurizată cabina. NASA a schimbat procedurile după acest dezastru.

 

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ciprian ciucu
1
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Iarnă, Murmansk
2
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și...
Donald Trump dublu
3
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al...
localnici
4
Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Main Naval Parade in St.Petersburg.
5
Groenlanda și ipoteza unei posibile invazii a Rusiei și Chinei. Poziția Moscovei în...
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
Digi Sport
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digi 24_2026_01_26_06_45_01
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 26 ianuarie
Screenshot 2026-01-25 091439
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 25 ianuarie
Screenshot 2026-01-24 082347
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 24 ianuarie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 23 ianuarie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 22 ianuarie
Recomandările redacţiei
xi jinping trupe china
Secrete și „trădare nucleară”: culisele epurării militare a lui Xi...
barbat cu barba, acoperit cu patura și cu termometrul in mana vorbind la telefon
De la 1 februarie 2026, prima zi de concediu medical nu va mai fi...
agenți ICE în Minneapolis
Orașul american care se află în război cu guvernul SUA: Cum a devenit...
Ukrainian military coordinating a drone during battle
Granițele Flancului Estic și ale României, apărate de roboți tereștri...
Ultimele știri
Șeful diplomației franceze îl contrazice pe Mark Rutte pe tema apărării europene fără ajutorul SUA: „Pot şi trebuie”
Câți soldați ruși trebuie eliminați lunar de pe front pentru ca „Moscova să nu-și poată reface armata”. Anunțul lui Volodimir Zelenski
„Toată lumea este în pericol”, trage un semnal de alarmă Salman Rushdie împotriva violenţei politice din SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele se încheie pentru ele din 26 ianuarie 2026. Neptun în Berbec aduce schimbări majore pentru...
Cancan
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de...
Fanatik.ro
Un supercomputer a dat verdictul în SuperLiga! Vești proaste pentru FCSB în lupta la play-off și cât de...
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
Ce a pățit, în România, unul dintre cei mai mari antrenori din lume. S-a întâlnit cu Giovanni Becali și Gică...
Adevărul
„Trump acceptă mita lui Putin”: acuzațiile unui editorialist Kyiv Post despre încălcarea Constituției SUA
Playtech
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi...
Digi FM
Adevărul despre averea lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu. Cine a încasat asigurarea...
Digi Sport
Surpriză: s-au răzgândit, după ce l-au prins pe al șaselea cel mai căutat om din lume! Recompensa era...
Pro FM
Cine e tânărul solist cu care Dakota Johnson a apărut de mână, după o cină în L.A. Gesturi de tandrețe și...
Film Now
Filmul care a detronat "Avatar: Fire and Ash", după 5 săptămâni. Cinematografele au înregistrat cel mai slab...
Adevarul
„Să nu mă uitați prea repede”. Mesajul emoționant al lui Florin Piersic la 90 de ani
Newsweek
EXCLUSIV Ce spune guvernul despre Ordonanța care ar modifica pensiile militare? Distribuită masiv online
Digi FM
Paula Seling, după criticile primite pentru că a spus "Maladieț, Moldova": "Sunt tristă pentru că lumina...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Cum se menține Radu Vâlcan în formă la 48 de ani. „Se întâmplă să nu mănânc două-trei zile”