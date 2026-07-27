digistoria

1940 IEPURELE CU STEA LA HOLLYWOOD

Bugs Bunny și-a făcut debutul în desenul animat „A Wild Hare” (Un iepure sălbatic), făcut de Tex Avery. Tot aici, a folosit prima dată expresia celebră „Ce faci, doctore?”.

Acest prim desen animat cu Bugs Bunny a stabilit tiparul pentru următoarele, pentru că iepurele poznaș s-a duelat și cu rivalul său de moarte, vânătorul Elmer Fudd.

Desenul a avut un mare succes și a fost nominalizat la Oscar. Bugs Bunny a apărut în mai multe filme decât oricare alt personaj animat. Are și o stea la Hollywood.

1953 ARMISTIȚIU ÎNTRE NORD ȘI SUD

Se încheia sângerosul conflictul militar din Coreea. Națiunile Unite, Coreea de Nord și China au semnat un armistițiu în Panmunjon, la granița dintre Corei.

Acordul este în vigoare și acum, deși Coreea de Sud nu l-a semnat niciodată. Tot prin acest armistițiu, a fost creată și zona demilitarizată care separă cele două țări.

În jur de 3 milioane de oameni au murit din cauza luptelor, majoritatea civili. După război, nu a fost făcut un tratat de pace. Conflictul din Coreea poate fi considerat „înghețat”.

2002 - ACCIDENT CATASTROFAL

La un miting aviatic din Liov, vestul Ucrainei, un avion Suhoi Su-27 al echipei de acrobație a aviației ucrainene s-a prăbușit peste public. 77 de oameni au fost uciși.

Acesta rămâne cel mai grav accident petrecut vreodată la un show aviatic. Aeronava făcea manevre la joasă înălțime, a lovit pista, a explodat și a intrat în public.

Pilotul și copilotul s-au catapultat și au scăpat cu viață. Dar amândoi au fost trași la răspundere pentru dezastru. Pilotul a primit 14 ani de închisoare. Copilotul, 8 ani.

Editor : Ș.R.