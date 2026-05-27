Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 27 mai

1941 - SCUFUNDAREA LUI BISMARCK

Cuirasatul german Bismarck era scufundat după un duel cu Marina Regală britanică, în Atlanticul de Nord. Nava a fost lovită de cel puțin 400 de obuze britanice.

Bismarck fusese descoperit de un distrugător polonez, care lupta de partea UK. Cuirasatul nu mai putea coti. Cârma fusese distrusă de o torpilă lansată de un avion.

2.200 dintre marinarii de pe Bismarck au murit în timpul luptei cu britanicii. Cuirasatul era cea mai mare navă a Germaniei, dar a avut o carieră scurtă, de doar 10 luni.

1995 - SUPERMAN PARALIZAT

Actorul american Christopher Reeve, cunoscut pentru rolul lui Superman, cădea de pe cal în timpul unui concurs de echitație. Accidentul îl lasă paralizat.

Actorul se trezește la spital, la cinci zile după accident. Nu mai ținea minte ce a pățit. Doctorii îi spun ce s-a întâmplat și că este complet paralizat de la gât în jos.

După accident, Christopher Reeve devine activist pentru persoanele cu dizabilități. În 2000, „Superman” i-a șocat pe doctori pentru că a început să își miște degetele.

1962 - INSPIRAȚIE HORROR

Minele de cărbune abandonate de sub orașul Centralia, din statul american Pennsylvania, izbucnesc în flăcări. Incendiul arde și în prezent, fără să poată fi stins.

Centralia s-a umplut de fum toxic. În case și drumuri au început să apară fisuri. Autoritățile decid evacuarea orașului. În prezent, acolo mai sunt doar 4 oameni.

Specialiștii estimează că minele de cărbune din Centralia pot arde pentru încă 250 de ani. Acesta este cazul care a inspirat seria de jocuri și filme horror „Silent Hill”.

