digistoria

1918 - Unirea cu Basarabia

Sfatul Țării, parlamentul de la Chișinău, a votat unirea „de-a pururi și totdeauna” a Republicii Democratice Moldovenești (Basarabia) cu „mama sa” România.

Basarabia a fost prima dintre regiunile istorice românești care au decis unirea. Decizia a fost luată de liderii de la Chișinău, deși mare parte din România era sub ocupație.

Unirea Basarabiei cu Regatul României a fost recunoscută de marile puteri europene după sfârșitul Primului Război Mondial. Rusia sovietică,și Statele Unite nu au acceptat.

1977 - Catastrofă aviatică

La ora 17:06, zborul KLM 4805 se pregătea să decoleze. În ceața densă s-a lovit de un alt avion, plin cu pasageri, pe aeroportul din Tenerife. Aeronavele au luat foc.

În urma impactului și a flăcărilor celor două Boeing-uri 747 au murit 583 de oameni din ambele avioane. A fost cel mai mortal accident din istoria aviației civile.

În urma investigației s-a concluzionat că pilotul zborului KLM a crezut în mod eronat că a primit permisiune să decoleze. Industria a modificat imediat comunicarea.

1999 - Avion „invizibil” doborât

Un Lockheed F-117, celebru „avion invizibil” al SUA, era doborât de o rachetă sol-aer iugoslavă, în timp ce zbura în apropiere de Belgrad. Americanii au fost șocați.

F-117 era cel mai avansat avion din lume. Tehnologia „stealth” îl făcea greu de observat pe radar. Dar a fost dat jos de colonelul Zoltan Dani, cu o rachetă veche.

Pilotul s-a catapultat și s-a ascuns, până când a fost salvat soldații americani. Epava primului avion invizibil doborât de iugoslavi se află într-un muzeu din Belgrad.

