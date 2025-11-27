Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 27 noiembrie

Data actualizării: Data publicării:

1940 - ASASINAREA LUI NICOLAE IORGA

Un grup de legionari în ridică în toiul nopții pe Nicolae Iorga din casa sa din Sinaia și îl duc lângă Sterjnicu. Aici, „Garda de Fier” l-a împușcat de nouă ori.

Legionarii îl considerau pe Iorga vinovat de moartea lui Corneliu Zelea Codreanu. Fiind consilier regal, Iorga îi intentase proces „Căpitanului”, care mai apoi a fost ucis.

În aceeași noapte cu Iorga este asasinat și țărănistul Virgil Madgearu. Criminalii nu sunt prinși toți niciodată iar Horia Sima, noul lider al legionarilor, neagă că a dat ordin.

1895 - PREMIUL NOBEL

Chimist de renume și inventator al dinamitei, Alfred Nobel semnează testamentul prin care își dedică mare parte din avere pentru crearea unor premii cu numele său.

Sunt create astfel cele cinci premii Nobel, care se acordă pentru excelență în Chimie, Fizică, Medicină și Literatură, dar și pentru contribuții la cauza păcii globale.

Alfred Nobel moare în 1896 iar primele premii sunt date în 1901. În 1968, este creat și un premiu pentru Economie, ca un omagiu pentru inventatorul suedez.

1095 - „DEUS VULT”

Papa Urban al II-lea, la finalul unui consiliu al liderilor catolici, a ține o predică în aer liber în fața catedralei din orașul francez Clermont. Oamenii se adună să-l asculte.

Papa le cere nobililor și oamenilor de rând care să înceapă o luptă pentru eliberarea Țării Sfinte de sub controlul turcilor. Papa Urban al II-lea a cerut o Cruciadă.

Publicul răspunde cu „Deus vult”, adică „Voia Domnului”. Acesta a fost strigătul de luptă al Primei Cruciade, care a început în 1096 și a dus la eliberarea Ierusalimului.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
Hotel Furnica
2
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
Grape vines, Languedoc, France, Europe
3
Franța va cheltui 130 de milioane de euro pentru defrișarea plantațiilor de viță de vie...
om in vant si ninsoare
4
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
Aeronave Eurofighter Typhoon
5
Traian Băsescu: Am dovedit că degeaba avem Eurofighter și F-16, dacă nu doborâm nicio...
Inter a luat decizia în privința lui Chivu. Mesajul antrenorului român pentru jucători
Digi Sport
Inter a luat decizia în privința lui Chivu. Mesajul antrenorului român pentru jucători
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 26 noiembrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 25 noiembrie
Copy of poza
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 24 noiembrie
digistoria freddie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 23 noiembrie
digis
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 22 noiembrie
Recomandările redacţiei
angajati stat in ploaie
Imagini incredibile despre cum își bate joc statul de propriii...
port de mărfuri pentru export în China
„Nu producem prost, vindem prost”. România pierde 28% din potențialul...
Screenshot 2025-11-26 at 22.19.49
Focuri de armă la Washington: Doi militari de la Gărzile Naționale au...
Hong Kong Wang Fuk Court Fire
Incendiu uriaș la un complex de blocuri din Hong Kong: 44 de morți și...
Ultimele știri
Papa Leon al XIV-lea face prima vizită în străinătate. Va fi primit la Ankara de Erdogan
Trump, atacat de republicani în Congres pentru planul său de pace: „E clar că Witkoff favorizează pe deplin ruşii. Ar trebui concediat”
Noii bogați din Coreea de Nord își cumpără parfumuri Chanel și haine de blană care costă cât o casă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cel mai mare regret al prințesei Diana. Ce i-ar fi mărturisit Lady Di prietenei sale cu 10 zile înainte de...
Cancan
Cântăreață, implicată într-un grav accident rutier în Dolj! S-a răsturnat cu maşina de mai multe ori
Fanatik.ro
Un jucător de bază de la Steaua Roșie Belgrad, în probe la o fostă campioană a României. Detalii de culise...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Primăria de sector cu cele mai mari datorii. Ce dobânzi și comisioane plătește fiecare instituție
Adevărul
Moscova critică rolul Europei în negocierile pentru Ucraina: „Nu este absolut nicio nevoie”. Prima reacție a...
Playtech
Cât se plătește o oră de muncă suplimentară în 2025
Digi FM
Un bărbat s-a deghizat în mama lui decedată pentru a-i încasa pensia. Cum a fost descoperită "farsa" care a...
Digi Sport
Olandezii s-au convins de Dennis Man, după 88 de minute pe teren cu Liverpool
Pro FM
Romina Power, confesiuni despre dispariția fiicei sale: „Dacă ar fi fost moartă, aș fi simțit!” Ce a spus...
Film Now
Scenele intime dintre Ariana Grande și Jonathan Bailey, eliminate din „Wicked: For Good”. Au fost considerate...
Adevarul
Jurnaliști îmbrânciți la Parlament. Reacția Guvernului după intervenția ofițerului de presă de la Palatul...
Newsweek
Statul plătește anual 3.140.000.000€ pensii speciale pentru care nu s-a contribuit. Cine sunt privilegiații?
Digi FM
Ce vrea să facă fiica Ronei Hartner după ce devine majoră. Cine are grijă de ea acum, la doi ani de la...
Digi World
Cele două numere simple care îți pot prezice riscul de boli cardiace. Cum le poți măsura și îmbunătăți
Digi Animal World
Val de reacții după ce un bărbat s-a fotografiat cu o broască țestoasă: „Animalele nu sunt accesorii”
Film Now
Vin Diesel, despre Dwayne „The Rock Johnson”, după ani de conflicte: „A lăsat o amprentă de neșters!” Fanii...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...