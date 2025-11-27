1940 - ASASINAREA LUI NICOLAE IORGA

Un grup de legionari în ridică în toiul nopții pe Nicolae Iorga din casa sa din Sinaia și îl duc lângă Sterjnicu. Aici, „Garda de Fier” l-a împușcat de nouă ori.

Legionarii îl considerau pe Iorga vinovat de moartea lui Corneliu Zelea Codreanu. Fiind consilier regal, Iorga îi intentase proces „Căpitanului”, care mai apoi a fost ucis.

În aceeași noapte cu Iorga este asasinat și țărănistul Virgil Madgearu. Criminalii nu sunt prinși toți niciodată iar Horia Sima, noul lider al legionarilor, neagă că a dat ordin.

1895 - PREMIUL NOBEL

Chimist de renume și inventator al dinamitei, Alfred Nobel semnează testamentul prin care își dedică mare parte din avere pentru crearea unor premii cu numele său.

Sunt create astfel cele cinci premii Nobel, care se acordă pentru excelență în Chimie, Fizică, Medicină și Literatură, dar și pentru contribuții la cauza păcii globale.

Alfred Nobel moare în 1896 iar primele premii sunt date în 1901. În 1968, este creat și un premiu pentru Economie, ca un omagiu pentru inventatorul suedez.

1095 - „DEUS VULT”

Papa Urban al II-lea, la finalul unui consiliu al liderilor catolici, a ține o predică în aer liber în fața catedralei din orașul francez Clermont. Oamenii se adună să-l asculte.

Papa le cere nobililor și oamenilor de rând care să înceapă o luptă pentru eliberarea Țării Sfinte de sub controlul turcilor. Papa Urban al II-lea a cerut o Cruciadă.

Publicul răspunde cu „Deus vult”, adică „Voia Domnului”. Acesta a fost strigătul de luptă al Primei Cruciade, care a început în 1096 și a dus la eliberarea Ierusalimului.

