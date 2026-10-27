Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 27 octombrie

Data publicării:
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

312 - SEMNUL VICTORIEI

În seara de dinaintea unei lupte decisive, împăratul roman Constantin a văzut o cruce de lumină pe cer și expresia cu caractere grecești, „În acest semn vei învinge”.

Noaptea, Constantin îl visează pe Iisus, care îi transmite același mesaj. După semnele divine, pictează crucea pe care a văzut-o pe scuturile soldaților săi. A câștigat lupta.

Este începutul creștinării Imperiului Roman. Un an mai târziu, împăratul Constantin a legalizat religia creștină. Așa, Roma a îmbrățișat religia celui pe care l-a răstignit.

1938 - COLOANA INFINITULUI

Coloana Infinitului, sculptura realizată de Constantin Brâncuși în memoria soldaților români căzuți în luptele de pe malul Jiului din 1916, a fost inaugurată la Tg. Jiu.

Coloana este formată din 17 module din fontă și are o înălțime de 29 de metri. Aretia Tătărescu îl invitase pe Brâncuși să facă un monument pentru eroii români.

La începutul regimului comunist, puterea de atunci a dorit demolarea monumentului. Brâncuși fugise din comuniști iar arta lui era considerată burgheză. Planul nu s-a aplicat.

1962 - ÎN PRAGUL APOCALIPSEI

Submarinul sovietic B-59 a fost depistat de o navă SUA, în apropiere de Cuba. Americanii încep să arunce bombe în apă, cu scopul de a forța submarinul la suprafață.

Echipajul sovietic credea că războiul începuse deja. Căpitanul și ofițerul politic au decis să tragă în vasul american cu o torpilă nucleară. Un singur om s-a opus.

Vasili Arhipov, ofițerul executiv, a spus nu. Pentru că era nevoie de aprobarea a toți trei, atacul nu a avut loc. Un oficial SUA a zis ulterior că Arhipov a salvat planeta.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ce se împarte de Sf. Dumitru. Foto Getty Images
1
Ce se împarte de Sfântul Dumitru 2026: Preotul explică lista alimentelor permise pentru...
U.S.-WASHINGTON D.C.-TRUMP-HUNGARY-PM-MEETING
2
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante...
ID263860-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
3
Oana Gheorghiu, după criticile lui Grindeanu la adresa lui Bolojan: „Atacurile politice...
Aleksandar Vucic și Vladimir Putin.
4
Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din...
aleksandar vucic pierde alegerile din serbia
5
Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea în alegerile din Serbia. „Este clar că am...
Kylian Mbappe, postare în miez de noapte, după ce a ratat Balonul de Aur 2026
Digi Sport
Kylian Mbappe, postare în miez de noapte, după ce a ratat Balonul de Aur 2026
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 26 octombrie
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 25 octombrie
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 24 octombrie
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 23 octombrie
Digi 24_2026_10_22_05_58_05
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 22 octombrie
Recomandările redacţiei
US President Donald Trump welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelensky to the White House, WASHINGTON, United States - 28 Feb 2025
Cele trei variante transmise de Zelenski Statelor Unite pentru a opri...
Luca Niculescu Guvern 2
Luca Niculescu merge azi în prima vizită oficială în calitate de...
Navă civilă avariată într-un atac rusesc în Marea Neagră, în regiunea Odesa
Cum a devenit Marea Neagră cea mai periculoasă rută maritimă din...
oameni la ghiseul de taxe si impozite
Orice majorare a impozitelor și taxelor în 2027 este „o decizie...
Ultimele știri
Cearta președinților. Reacția furioasă a lui Trump după ce Obama a râs de decorațiunile lui de la Casa Albă. „De doi bani”
Atac devastator asupra Kievului cu rachete balistice rusești: un mort și 10 răniți. Un pod important a fost distrus
Din spatele gratiilor înapoi pe piața muncii. Cât de greu le e foștilor deținuți să facă pasul spre o nouă viață: „Oamenii se feresc”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Regina Letizia a Spaniei, protagonista unui moment stânjenitor. A căzut pe puntea unei ambarcațiuni în timpul...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea...
Fanatik.ro
Marius Șumudică bagă zâzanie între Nuno Campos și șefii lui Dinamo: „Mi-a spus că nu are condiții de titlu!”
editiadedimineata.ro
Imaginile cu Pantera Roz de la protestele din Franța sunt generate cu inteligența artificială
Fanatik.ro
„E malefic!” Aymen Boutoutaou, detalii de culise din vestiarul FCSB. Exclusiv
Adevărul
„Un cutremur pe scena politică”. Reforma administrației poate schimba raportul de forțe dintre partide
Digieconomic
Cât costă înmatricularea unei mașini aduse din străinătate în 2026. Ce taxe trebuie să plătești
Digi FM
Ce spune Andreea Marin despre o nouă iubire, după relația de 8 ani cu Adrian Brâncoveanu: "Sincer, tot ce ar...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
N-a uitat! Harry Kane a pronunțat un nume după ce a câștigat Balonul de Aur 2026, iar toată sala a aplaudat
Pro FM
S-a despărțit recent de iubita actriță, iar acum a fost surprins ținând-o de mână pe Sofia Vergara. Cine este...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rita Wilson, la 70 de ani. Povestea de viață a soției lui Tom Hanks: cariera, lupta cu cancerul și momentul...
Adevarul
Bolnav de cancer în stadiu avansat, s-a întors să-şi trăiască ultimele zile în România, dar a fost arestat...
Newsweek
Când intră pensia, indemnizația de handicap, alocația în noiembrie? Calendarul complet al plăților
Digi FM
Cum arăta viața lui Irinel Columbeanu înainte de Revoluție. Ce rol ar fi avut în perioada comunistă: "Știa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
3 lucruri din dormitor care îți pot afecta sănătatea, fără să îți dai seama. Un medic școlit la Harvard...
Digi Animal World
Povestea incredibilă a unui cocoș care a trăit 18 luni fără cap. Cum a devenit „Miracle Mike” o legendă
Film Now
A cucerit Hollywoodul, apoi a dispărut. Evangeline Lilly explică de ce a renunțat la actorie: "Am urât mereu...
UTV
Sofia Vergara, surprinsă ținându-se de mână cu Dan Reynolds, solistul Imagine Dragons. Cei doi au ieșit la...