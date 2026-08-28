digistoria

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1963 - „I HAVE A DREAM”

Aflat în fața a 200.000 de oameni adunați la monumentul Lincoln din Washington D.C., pastorul Martin Luther King Jr. intră în istorie după un discurs legendar.

A vorbit despre America pe care o dorea, o țară care să ofere drepturi egale pentru toți. „Visez ca cei patru copii ai mei să nu fie judecați după piele, ci după caracterul lor.”

Discursul este cunoscut după fraza pe care Martin Luther King a repetat-o de mai multe ori - „I have a dream”. Anul următor, activistul a primit Nobelul pentru Pace.

1973 - SINDROMUL STOCKHOLM

O luare de ostatici dintr-o bancă din centrul Stockholm s-a terminat când poliția a prins răpitorii și a eliberat ostaticii. Paradoxal, răpiții nu s-au bucurat prea mult.

Șase zile a durat luarea de ostatici. Făptașul a fost un recividist suedez care dorea să jefuiască rapid banca. După ce ajunge poliția, din disperare hoțul ia ostatici.

Pe durata crizei, răpiții au format o legătură cu hoțul și au refuzat să coopereze cu poliția. De la acest caz, situații similare sunt numite „sindromul Stockholm”.

1996 - DIVORȚ REGAL

Mariajul prințului Charles cu prințesa Diana s-a încheiat când actul de divorț a intrat în vigoare. O procedură birocratică a terminat o căsnicie începută cu mare fast.

Diana a primit 17 milioane de lire, plus 400.000 lire de pe an. De asemenea, a păstrat titlul de prințesă de Wales și unele privilegii, deoarece era mama unui viitor rege.

Presa vremii a scris că prințul William i-ar fi zis mamei sale că îi va da totul înapoi, atunci când va deveni Rege. Prințul Charles și prințesa Diana au fost căsătoriți 15 ani.

Editor : Ș.R.

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