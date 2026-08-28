Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 28 august Data actualizării: 28.08.2026 06:54 Data publicării: 28.08.2026 06:53 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Rusia expulzează un diplomat român din Ambasada de la Moscova Repornirea centralei de la Cernavodă depinde de nivelul Dunării. Sorin Elisei: „Există o întârziere de câteva zile” O dronă a căzut lângă Chișinău, în ziua în care Rep. Moldova marchează 35 de ani de independență: „O încălcare gravă a suveranității” Controale de urgență după scandalul crizei citostaticelor. Ce promisiuni face Cseke Attila, ministrul interimar al sănătății Viitură devastatoare în Nepal: peste 1.000 de oameni dați dispăruți și 165 de morți. „Un val uriaș de apă s-a abătut asupra mea” Orașul care transformă resturile alimentare în curent electric. Deșeurile organice sunt colectate direct din piețe Goana după rechizite a început mai devreme anul acesta. Cum se explică graba părinților și cât cântăresc preferințele copiilor Costumele legendare ale lui Freddie Mercury, expuse la Londra. Ținute care au făcut istorie Jurnalista Liliana Ruse reacționează la declarațiile lui Ilie Bolojan privind citostaticele: „Am avut de ales când ne-am îmbolnăvit?” 1963 - „I HAVE A DREAM” Aflat în fața a 200.000 de oameni adunați la monumentul Lincoln din Washington D.C., pastorul Martin Luther King Jr. intră în istorie după un discurs legendar.A vorbit despre America pe care o dorea, o țară care să ofere drepturi egale pentru toți. „Visez ca cei patru copii ai mei să nu fie judecați după piele, ci după caracterul lor.”Discursul este cunoscut după fraza pe care Martin Luther King a repetat-o de mai multe ori - „I have a dream”. Anul următor, activistul a primit Nobelul pentru Pace. 1973 - SINDROMUL STOCKHOLMO luare de ostatici dintr-o bancă din centrul Stockholm s-a terminat când poliția a prins răpitorii și a eliberat ostaticii. Paradoxal, răpiții nu s-au bucurat prea mult.Șase zile a durat luarea de ostatici. Făptașul a fost un recividist suedez care dorea să jefuiască rapid banca. După ce ajunge poliția, din disperare hoțul ia ostatici.Pe durata crizei, răpiții au format o legătură cu hoțul și au refuzat să coopereze cu poliția. De la acest caz, situații similare sunt numite „sindromul Stockholm”.1996 - DIVORȚ REGALMariajul prințului Charles cu prințesa Diana s-a încheiat când actul de divorț a intrat în vigoare. O procedură birocratică a terminat o căsnicie începută cu mare fast.Diana a primit 17 milioane de lire, plus 400.000 lire de pe an. De asemenea, a păstrat titlul de prințesă de Wales și unele privilegii, deoarece era mama unui viitor rege.Presa vremii a scris că prințul William i-ar fi zis mamei sale că îi va da totul înapoi, atunci când va deveni Rege. Prințul Charles și prințesa Diana au fost căsătoriți 15 ani. Editor : Ș.R. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 China îşi îndeamnă cetăţenii să plece „cât mai repede” din Eswatini, singurul stat... 2 O pensionară de 70 de ani a fost condamnată la 15 ani de închisoare în Rusia pentru că a... 3 Numele lui Kirilo Budanov, șeful de cabinet al lui Zelenski, apare în înregistrări legate... 4 Prima reacție a Rusiei după ce un F-16 românesc a distrus o dronă maritimă lângă Neptun... 5 Eclipsă parțială de Lună în această noapte, vizibilă și din România. La ce oră începe și...