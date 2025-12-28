digistoria

1065 - BISERICA ÎNCORONĂRILOR

Acum 960 de ani, abația Sf. Petru din centrul Londrei a fost sfințită. Era prima biserică în stil romanic din Anglia. Regele Edward Confesorul și-a văzut visul cu ochii.

Monarhul nu a apucat să se bucure prea mult. A murit după o săptămână și a fost îngropat în noul lăcaș de cult. În 1066, William Cuceritorul a fost încoronat în abație.

Astăzi, clădirea este cunoscută mai bine ca Westminster Abbey. Toți monarhii englezi și britanici după 1066 au fost încoronați aici. 16 dintre ei sunt și îngropați aici.

1895 - PRIMUL CINEMA

Are loc o premieră în lumea cinematografiei. Frații Lumiere își dezvăluie filmele unui public care a plătit bilet. Sala de film era Grand Cafe de pe Boulevard des Capucines.

Biletul de cinema a permis publicului să vadă 10 filme. Fiecare avea aproximativ 50 de secunde. Anterior, cei doi frați arătaseră producțiile lor doar în cadru privat.

Clădirea care a găzduit prima sală de cinema din istorie există și astăzi în Paris. La intrare, pe perete, este gravat un mesaj care amintește de acest moment istoric.

1973 - PROTEJAREA SPECIILOR AMENINȚATE

Președintele SUA Richard Nixon a ratifica legea pentru protejarea speciilor amenințate cu dispariția. Era atunci cea mai avansată lege de acest fel din lume.

Legea are un scop principal: să ajute speciile în pericol până când nu mai sunt considerate amenințate și, astfel, nu mai au nevoie de atenție specială din partea statului.

Circa 1.500 de specii din SUA sunt considerate în pericol. Zeci de specii au fost însă salvate datorită legii, inclusiv vulturul cu cap alb, simbolul național al Statelor Unite.

