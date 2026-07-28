digistoria

1914 - Începutul Marelui Război

Austro-Ungaria declară război Serbiei, la fix o lună după ce moștenitorul tronului a fost ucis de un extremist sârb. Așa a început Marele Război, sau Primul Război Mondial.

Prima acțiune de luptă a fost bombardarea Belgradului de către flotila fluvială austriacă. Pagubele au fost mici, dar efectul lor a fost uriaș. Rusia sare în apărarea Serbiei.

În câteva zile, diversele alianțe militare și diplomatice s-au activat. Până pe 5 august, Austro-Ungaria și Germania erau deja în război cu Rusia, Franța și Marea Britanie.

1984 - România sfidează Rusia la Jocurile Olimpice

Se deschide una dintre cele mai controversate ediții ale Jocurilor Olimpice în orașul american Los Angeles. URSS, Cuba și Germania de Est refuză să participe.

A fost riposta pentru decizia aliaților Statelor Unite de a nu participa la Jocurile Olimpice de la Moscova din 1980. România se opune însă URSS și trimite o delegație în SUA.

Așa că, la finalul competiției, delegația României a fost pe locul doi la medalii, după SUA. Sportivii români, în lipsa celor din URSS, au luat 53 de medalii, inclusiv 20 de aur.

1945 - Cea mai înaltă clădire, lovită de avion

Un bombardier american cu două motoare B-25 a lovit Empire State Building din New York. Impactul a lăsat o gaură de 5,5 m pe 6 m între etajele 78 și 80 ale clădirii.

Unul dintre motoarele avionului a trecut prin zgârie-nori și a căzut la 300 m depărtare, pe acoperișul unui bloc. Empire State Building a luat foc, dar a rămas în picioare.

14 oameni au murit - 3 din avion și 11 din Empire State, cea mai înaltă clădire din lume la acea vreme. Se pare că ceața groasă care era atunci la New York a fost de vină.

Editor : B.E.