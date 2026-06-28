1914 - Asasinatul care a schimbat istoria

Arhiducele Franz Ferdinand, moștenitorul tronului Austro-Ungariei, și soția lui erau în vizită la Sarajevo. Mergeau prin orașul bosniac cu o mașină decapotabilă.

La un moment dat, se produce un ambuteiaj, iar un tânăr sârb, Gavrilo Princip, îl împușcă pe Franz Ferdinand și pe soția lui. Ambii mor în câteva minute din cauza rănilor.

Princip era parte a unei grupări secrete sârbești, Mâna Neagră. Implicarea Serbiei în asasinat a făcut Viena să declare război. Așa a început Primul Război Mondial.

1935 - Comoara din fortăreață

Președintele american Franklin Roosevelt ordonă construirea unui depozit pentru rezerva de aur a SUA la Fort Knox, o bază militară izolată din Kentucky.

Clădirea este terminată în 1936, iar primele transporturi de aur au loc în 1937 și 1941. Astfel, aurul american este mutat mai departe de coaste și, implicit, de inamici.

Fort Knox este considerată una dintre cele mai bine păzite clădiri din lume. Acolo se află peste 4.500 de tone de aur, care valorează în jur de 300 de miliarde $.

1939 - Zbor peste Atlantic

Compania americană Pan Am a lansat primele zboruri de linie peste Atlantic. Hidroavionul de pasageri Dixie Clipper a plecat din New York, cu destinația Marsilia.

22 de oameni au fost la bord. Un bilet doar dus costa 8.000 $, la valoarea de acum. Zborul a avut două escale, una în Horta, insulele Azore, iar cealaltă, în Lisabona.

Hidroavionul a ajuns la destinație, Marsilia, a doua zi după plecarea din SUA. Cele mai rapide pacheboturi abia reușeau să treacă Atlanticul în patru zile.

Editor : B.E.