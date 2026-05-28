1905 - UMILINȚĂ RUSEASCĂ



Bătălia de la Tsushima, între flotele Rusiei și Japonie, se încheia cu o victorie japoneză. Flota rusă de la Marea Baltică era distrusă complet. Moscova era umilită.



Navele rusești călătoriseră peste 33.000 de kilometri, din Marea Baltică, până în Pacific. Când au ajuns, vasele și echipajele lor erau deja într-o stare proastă.



A fost primul triumf al unei țări asiatice în fața unei puteri europene. A marcat începutul ascensiunii Japoniei ca mare putere globală, statut menținut și în prezent.



1937 - „BROSCUȚA” IESE DIN FABRICĂ



Compania auto Volkswagen era fondată de Germania nazistă. Scopul era producerea unei mașini ieftine, care să fie accesibilă pentru toate familiile germane.



Vehiculul în cauză era „Broscuța”. Dar producția a fost întreruptă de război. În 1945, fabrica VW cade sub controlul UK. Armata britanică repornește producția.



Începând cu 1948, Volkswagen a devenit un element important - simbolic și economic - al renașterii Germaniei de Vest. Originea companiei nu mai are mare importanță.



1987 - ATERIZARE ÎN PIAȚA ROȘIE



Mathias Rust, un vest-german în vârstă de 18 ani, trece cu avionul său ușor prin apărarea antiaeriană a URSS și aterizează în mijlocul Pieței Roșii din Moscova.



Rust plecase de la Helsinki, a trecut golful Finlandei în Estonia și a mers sute de km. până la Moscova. Unele radare sovietice l-au văzut, dar au crezut că e de-al lor.



Tânărul german a fost arestat la 2 ore după aterizare. A fost eliberat în 1988, ca gest de bunăvoință față de Vest. Avionul lui Rust se află la un muzeu din Germania.

Editor : C.S.