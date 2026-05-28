Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 28 mai Data publicării: 28.05.2026 08:24 Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Cum explică ministrul Educației momentul în care se uita la telefon în timp ce o elevă ținea un discurs: „De la 2:00 m-am trezit” Salt tehnologic uriaș: România va găzdui primul centru de date cu IA cuantică „Cartelul” taximetriștilor din Capitală, amendat pentru practici anticoncurențiale la Otopeni Adolescent de 15 ani, dispărut în Dunăre. Căutări de amploare cu scafandri și un elicopter SMURD NATO întărește „Poarta Focșani”. General al Alianței: „Suntem pregătiți oricând să luptăm” Președintele Finlandei, avertisment dur legat de politica lui Trump: „Pretinzi Groenlanda, nu întrebi. Intri în Iran, nu întrebi” Ce spune Ilie Bolojan despre mama sa care urmărește scandalurile politice la TV: „Familia are de pătimit. Caut să o sun zilnic” Cum și-a justificat atacul bărbatul din Cluj care a ucis-o pe mama fostei iubite Cultură uriașă de canabis la ghiveci, descoperită lângă Capitală. Semințele erau aduse din Olanda prin poștă 1905 - UMILINȚĂ RUSEASCĂBătălia de la Tsushima, între flotele Rusiei și Japonie, se încheia cu o victorie japoneză. Flota rusă de la Marea Baltică era distrusă complet. Moscova era umilită.Navele rusești călătoriseră peste 33.000 de kilometri, din Marea Baltică, până în Pacific. Când au ajuns, vasele și echipajele lor erau deja într-o stare proastă.A fost primul triumf al unei țări asiatice în fața unei puteri europene. A marcat începutul ascensiunii Japoniei ca mare putere globală, statut menținut și în prezent.1937 - „BROSCUȚA” IESE DIN FABRICĂCompania auto Volkswagen era fondată de Germania nazistă. Scopul era producerea unei mașini ieftine, care să fie accesibilă pentru toate familiile germane.Vehiculul în cauză era „Broscuța”. Dar producția a fost întreruptă de război. În 1945, fabrica VW cade sub controlul UK. Armata britanică repornește producția.Începând cu 1948, Volkswagen a devenit un element important - simbolic și economic - al renașterii Germaniei de Vest. Originea companiei nu mai are mare importanță.1987 - ATERIZARE ÎN PIAȚA ROȘIEMathias Rust, un vest-german în vârstă de 18 ani, trece cu avionul său ușor prin apărarea antiaeriană a URSS și aterizează în mijlocul Pieței Roșii din Moscova.Rust plecase de la Helsinki, a trecut golful Finlandei în Estonia și a mers sute de km. până la Moscova. Unele radare sovietice l-au văzut, dar au crezut că e de-al lor.Tânărul german a fost arestat la 2 ore după aterizare. A fost eliberat în 1988, ca gest de bunăvoință față de Vest. Avionul lui Rust se află la un muzeu din Germania. Editor : C.S. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele... 2 Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România... 3 Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în... 4 Nicușor Dan i-a chemat, din nou, la negocieri pe Grindeanu și Bolojan. Ce variantă de... 5 Negocierile pentru formarea noului Guvern, blocate. De ce întârzie Nicușor Dan să...