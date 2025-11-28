Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 28 noiembrie

Data publicării:
Copy of poza (3)

1918 - BUCOVINA VOTEAZĂ UNIREA CU ROMÂNIA

Consiliul Național Român convoacă Congresul General al Bucovinei. Aici se votează în unanimitate, cu sprijinul germanilor și polonezilor, unirea Bucovinei cu România.

Congresul îl numește pe Ferdinand „Rege și Domn Liberator și Purtător de grijă al Bucovinei”, iar în decembrie decretul este publicat in Monitorul Oficial.

În 1919, după semnarea Tratatului de la Saint-Germain și a destrămării Austro-Ungariei, Viena renunță în favoarea României la toate drepturile asupra Bucovinei.

1943 - „CEI TREI MARI” ÎMPART LUMEA

Iosif Stalin, Franklin Roosevelt și Winston Churchill se întâlnesc pentru prima oară față în față. Se întâmpla la Teheran, la prima conferință a „celor trei mari”.

Liderii SUA, UK și URSS au discutat despre mersul luptelor, dar și despre cum va arăta lumea după finalul războiului. Stalin a obținut de la aliații lui aproape tot ce și-a dorit.

SUA și UK au promis că vor deschide un nou front în Vest, ceea ce s-a întâmplat în 1944. De asemenea, țările baltice și estul Poloniei urmau să fie anexate de URSS după război.

1717 - PRADA LUI BARBĂ-NEAGRĂ

Piratul englez Edward Teach, cunoscut și drept Barbă Neagră, capturează nava franceză „La Concorde” și o redenumește în „Răzbunarea Reginei Anne”.

La bordul navei franceze, băiatul care le arată piraților unde era ascuns aurul este recrutat în banda lui Barbă Neagră. Alături de el se alătură alți 10 membri.

Într-una dintre cele mai faimaose lovituri ale sale, Barbă Neagră blochează portul Charlestone aproape o săptămână. Zeci de nave sunt prădate de pirat.  

Editor : C.S.

