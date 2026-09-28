Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 28 septembrie Data publicării: 28.09.2026 08:21 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 27 septembrie Inundații de proporții pe una dintre insulele grecești preferate de români. Străzile și terasele, acoperite de ape în câteva minute Scandalul ambasadoarei SUA. Cristian Diaconescu avertizează asupra unor reacții în lanț care nu mai pot fi oprite Cristian Diaconescu, avertisment despre strategia Rusiei: „Situația este la limită”. Cum ar putea Moscova să testeze solidaritatea NATO Vortexul polar, El Nino și iarna din Europa. Ce arată primele prognoze pentru lunile următoare România, la periferia unei mase de aer tropical. Temperaturile cresc la final de septembrie Incendiu într-un cămin studențesc din Cluj-Napoca: 200 de tineri evacuați în toiul nopții. Trei au avut nevoie de oxigen Minorii nu vor mai putea să închirieze trotinete electrice în București. Ce reguli noi pregătește Primăria Capitalei Mașină în flăcări pe DN1. Imagini cu șoferul care cere disperat ajutor, dar minute în șir nu oprește nimeni 1928 - MUCEGAI SALVATOR Savantul scoțian Alexander Fleming se întoarce în laboratorul său de la spitalul St. Mary din Londra și descoperă că experimentul său a avut succes.A confirmat că mucegaiul care crescuse din greșeală într-un vas cu stafilococ auriu chiar poate ucide bacterii. Din acel mucegai, s-a creat mai târziu penicilina.„Când m-am trezit pe 28 septembrie 1928, nu plănuiam să revoluționez medicina prin descoperirea primului antibiotic”, a spus ulterior Fleming despre acea zi. 1066 - CUCERIREA CARE SCHIMBĂ ISTORIAWilhelm, duce al Normandiei, a ajuns cu o armată în Anglia și a început invazia care a schimbat istoria lumii. Ducele normand credea că tronul Angliei este al său de drept.Anglia era condusă atunci de Harold al II-lea, care urcase pe tron la începutul anului. Regele și pretendentul s-au confruntat în faimoasa bătălie de la Hastings.Wilhelm a câștigat lupta și tronul. A rămas în istorie cu supranumele de Cuceritorul. Invazia normandă a pus bazele Angliei moderne, dar și a limbii engleze.1889 - CÂT DE LUNG E UN METRULungimea unui metru este definită clar după o conferință internațională în Franța. Un metru devine lungimea între două linii pe o bară din 90% platină, 10% iridiu, la 0°C.Asemenea bare au fost distribuite mai multor țări de pe glob. Standardizarea metrului a permis realizarea de măsurători mai precise decât niciodată.Acum, acel metru fizic nu mai este standard în sistemul internațional. Un metru este definit în prezent în funcție de viteza luminii în vid și frecvența unui atom de cesiu. Editor : C.S. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Agenția rusă de stat RIA Novosti a publicat numele viitorului stat care ar urma să fie... 2 Mai mulți senatori americani îl îndeamnă pe Trump să retragă invitația adresată lui Putin... 3 Prima reacție a lui Grindeanu în scandalul ambasadoarei SUA în Grecia și dărâmarea... 4 WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia a declarat la o cină, înainte de căderea Guvernului... 5 Ambasadorul Marii Britanii, Giles Portman, despre alegerile prezidențiale din România...