Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 28 septembrie Data publicării: 28.09.2025 08:46 Donald Trump vrea să trimită armata și forțe federale la Portland: „Autorizez intervenția în forță deplină" Accident aviatic la Iași: un avion s-a prăbușit într-o unitate militară. Pilotul, un consilier AUR, în stare gravă la spital Rogobete anunță măsuri pentru instruirea asistentelor din ATI, după ce 6 copii au murit din cauza unei bacterii la spitalul din Iași Ministrul Sănătății demite conducerea DSP Iași și cere schimbarea managerului spitalului pentru copii Au început pregătirile pentru pelerinajul de Sfânta Parascheva. Primii credincioși au ajuns deja la Iași Vizitele la stomatolog, tot mai rare. Doar un român din trei ajunge la medic și doar atunci când are dureri Seceta afectează și barajele de acumulare din țară. Lacul Paltinu, din Prahova, a scăzut la 36% Efectul omului asupra animalelor la Zoo. Care sunt animalele care se bucură că ne văd „Drone Wall". Moșteanu: România va fi parte a zidului de drone împotriva Rusiei. Diaconescu: Regândim Strategia de securitate națională 1928 - MUCEGAI SALVATOR Savantul scoțian Alexander Fleming se întoarce în laboratorul său de la spitalul St. Mary din Londra și decoperă că experimentul său a avut succes.A confirmat că mucegaiul care crescuse din greșeală într-un vas cu stafilococ auriu chiar poate ucide bacterii. Din acel mucegai, Alexander Fleming a creat penicilina.„Când m-am trezit pe 28 septembrie 1928, nu plănuiam să revoluționez medicina prin descoperirea primului antibiotic" a spus ulterior Fleming despre acea zi. 1066 - CUCERIREA CARE SCHIMBĂ ISTORIAWilhelm, duce al Normandiei, a ajuns cu o armată în Anglia și a început invazia care a schimbat istoria lumii. Ducele normand credea că tronul Angliei este al său de drept.Anglia era condusă atunci de Harold al II-lea, care urcase pe tron la începutul anului. Regele și pretendentul s-au confruntat în faimoasa bătălie de la Hastings.Wilhelm a câștigat lupta și tronul. A rămas în istorie cu supranumele de Cuceritorul. Invazia normandă a început formarea Angliei moderne, dar și a limbii engleze.1889 - CÂT DE LUNG E UN METRULungimea unui metru este definită clar după o conferință internațională în Franța. Un metru devine lungimea între două linii pe o bară din 90% platină, 10% iridiu, la 0°C.Asemenea bare au fost distribuite mai multor țări de pe glob. Standardizarea metrului a permis realizarea de măsurători mai precise ca niciodată.Acum, acel metru fizic nu mai este standard în sistem internațional. Un metru este definit în prezent în funcție de viteza luminii în vid și frecvența unui atom de cesiu.