Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 28 septembrie

Data publicării:

1928 - MUCEGAI SALVATOR

Savantul scoțian Alexander Fleming se întoarce în laboratorul său de la spitalul St. Mary din Londra și decoperă că experimentul său a avut succes.

A confirmat că mucegaiul care crescuse din greșeală într-un vas cu stafilococ auriu chiar poate ucide bacterii. Din acel mucegai, Alexander Fleming a creat penicilina.

„Când m-am trezit pe 28 septembrie 1928, nu plănuiam să revoluționez medicina prin descoperirea primului antibiotic” a spus ulterior Fleming despre acea zi.

1066 - CUCERIREA CARE SCHIMBĂ ISTORIA

Wilhelm, duce al Normandiei, a ajuns cu o armată în Anglia și a început invazia care a schimbat istoria lumii. Ducele normand credea că tronul Angliei este al său de drept.

Anglia era condusă atunci de Harold al II-lea, care urcase pe tron la începutul anului. Regele și pretendentul s-au confruntat în faimoasa bătălie de la Hastings.

Wilhelm a câștigat lupta și tronul. A rămas în istorie cu supranumele de Cuceritorul. Invazia normandă a început formarea Angliei moderne, dar și a limbii engleze.

1889 - CÂT DE LUNG E UN METRU

Lungimea unui metru este definită clar după o conferință internațională în Franța. Un metru devine lungimea între două linii pe o bară din 90% platină, 10% iridiu, la 0°C.

Asemenea bare au fost distribuite mai multor țări de pe glob. Standardizarea metrului a permis realizarea de măsurători mai precise ca niciodată.

Acum, acel metru fizic nu mai este standard în sistem internațional. Un metru este definit în prezent în funcție de viteza luminii în vid și frecvența unui atom de cesiu.

Editor : C.S.

