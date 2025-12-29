Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 29 decembrie

1170 – MARTIR DIN GREȘEALĂ

Thomas Becket, arhiepiscop de Canterbury, cel mai înalt prelat din Anglia, era asasinat în propria catedrală de patru cavaleri. Regele ar fi dat ordinul din greșeală.

Thomas Becket ar fi ținut o predică furioasă la adresa lui Henric al II-lea. Acesta, când a auzit, ar fi zis: „Cine mă va scăpa de acest preot turbulent?”.

Cei patru cavaleri au interpretat cuvintele spuse la nervi de rege drept un ordin. Henric al II-lea s-a căit când a auzit ce s-a întâmplat. Thomas Becket a fost canonizat de Papă.

1913 – APARIȚIA HOLLYWOOD-ULUI

Regizorul american Cecil B. DeMille începe filmările la un western mut într-o suburbie a Los Angeles. Era primul lung-metraj care s-a turnat la Hollywood.

Hollywood avea vreme bună tot timpul anului iar în jur erau Oceanul Pacific, câmpii întinse și munți. Cineaștii au fost atrași de relieful variat, dar și de prețurile mici.

Numele Hollywood este sinonim cu industria filmului din SUA. Locul este cunoscut și drept „fabrica de vise”. Milioane de oameni vizitează anual Hollywood.

2013 – ACCIDENTUL LUI SCHUMACHER

Acum 12 ani, pilotul de Formula 1 Michael Schumacher era la schi, pe o pârtie din Elveția. Germanul era un schior experimentat, dar asta nu l-a scutit de tragedie.

La un moment dat, când schia în afara pistei împreună cu fiul său Mick, a căzut și s-a lovit cu capul de o piatră. Deși avea cască, rănile suferite au fost catastrofale.

Michael Schumacher a stat în comă indusă șase luni. Dar acesta nu și-a mai revenit niciodată pe deplin. Familia și prietenii lui Schumacher spun că el continuă să lupte.

