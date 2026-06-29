digistoria

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1521 - CEL MAI VECHI TEXT ÎN LIMBA ROMÂNĂ

Boierul Neacșu Lupu din Câmpulung îi trimitea o scrisoare judelui Brașovului, Hans Benkner, și îl avertiza că turcii se pregătesc să treacă Dunărea.

Neacșu a scris documentul în limba română veche, dar cu caractere chirilice. Ca prin miracol, scrisoarea s-a păstrat în arhivele primăriei din Brașov și a fost găsită în 1894.

În prezent, scrisoarea lui Neacșu de la Câmpulung este cel mai vechi text scris în limba română care s-a păstrat. Din cele 190 de cuvinte, 175 sunt cuvinte românești.

1974 PRIMA FEMEIE PREȘEDINTE

Isabel Peron devine, în mare secret, președinte interimar al Argentinei, după ce soțul ei, Juan Peron, suferise mai multe atacuri de cord și nu mai putea îndeplini atribuțiile.

Ea era în Europa când a primit vestea că soțul ei era pe moarte. Juan Peron a murit două zile mai târziu. Isabel, ca vicepreședinte, a preluat șefia statului.

Ea a fost prima femeie președinte de țară din istorie. Nu era la fel de carismatică sau iubită ca Evita Peron, dar oamenii au fost, inițial, alături de văduva devenită lider.

2007 PRIMUL IPHONE

În 2007, Apple lansa în Statele Unite primul iPhone. În fața magazinelor care vindeau telefonul erau cozi uriașe. Unii oameni au stat și câteva zile ca să prindă un iPhone.

Un telefon costa 499 $ și era necesar un abonament pe 2 ani cu un furnizor american de telefonie. Ca specificații, primul iPhone nu era revoluționar. Nu avea nici măcar 3G.

În schimb, designul a schimbat lumea telefoanelor mobile pentru totdeauna. iPhone avea doar un ecran tactil mare, fără butoane multe. Acest model e azi omniprezent.

Editor : Ș.R.

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