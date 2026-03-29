Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 29 martie

DIGISTORIA 29 POZA
2004 - ROMÂNIA ADERĂ LA NATO 1923 - CONSTITUȚIE PENTRU ROMÂNIA MARE 1974 - ARMATĂ SECRETĂ

2004 - ROMÂNIA ADERĂ LA NATO

Acum 22 de ani, România încheia drumul către NATO. Adrian Năstase a depus instrumentele de ratificare la Departamentul de Stat al SUA, depozitarul tratatului NATO.

România a devenit astfel membru cu drepturi depline al NATO. Au mai intrat atunci în alianța nord-atlantică 6 țări: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Slovacia și Slovenia. Tricolorul României a fost ridicat în fața sediului NATO în Bruxelles pe 2 aprilie 2004. Prima duminică din aprilie este celebrată în România ca „Ziua NATO”.

1923 - CONSTITUȚIE PENTRU ROMÂNIA MARE

La această dată intra în vigoare Constituția din 1923, prima lege fundamentală a României Mari. Noul document a consolidat regatul român, mărit prin unirile din 1918. Constituția din 1923 a definitivat procesul de modernizare al statului român, început prin venirea lui Carol I în 1866. Era una dintre cele mai moderne constituții de pe glob.

Această lege fundamentală a fost în vigoare până în 1938, când a fost înlocuită de constituția autoritară a lui Carol al II-lea. A fost repusă în vigoare între 1944 și 1947.

1974 - ARMATĂ SECRETĂ

Un grup de fermieri chinezi, care săpa în apropiere de mormântul primului împărat al Chinei, descoperă gardienii secreți ai monarhului: armata de teracotă.
Până atunci, această oaste era doar o legendă. Arheologii dezgroapă 8.000 de soldați și sute de cai, în mărime naturală. Erau protectorii Împăratului în viața de apoi.

Soldații de teracotă au între 1,75 și 2 m înălțime. Sunt de la generali la soldați. Experții au identificat zece tipuri diferite. Inițial, statuile erau vopsite în culori vii.

