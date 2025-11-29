Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 29 noiembrie

Data publicării:
fgbhgshbs

1947 - ÎMPĂRȚIREA PALESTINEI

Adunarea Generală a ONU propunea un plan de pace în Palestina. Țara fusese teritoriu otoman până în 1917. Apoi s-a aflat sub mandat britanic.

Planul prevedea împărțirea teritoriului în două state. Un stat evreiesc (55%) și unul arab (45%), cu Ierusalimul un oraș internațional. Evreii au acceptat, arabii s-au opus.

Ei considerau împărțirea nedreaptă și incorectă. Așa se naște un conflict care scapă repede de sub control. După ce în 1948 Israel este declarat stat, izbucnește războiul.

1935 - PISICA LUI SCHRÖDINGER

După lungi discuții cu Albert Einstein, fizicianul austriac Erwin Schrödinger propune faimosul experiment prin care ilustrează paradoxurile mecanicii cuantice.

Pisica lui Schrödinger presupune o pisică într-o cutie în care se află o sursă de radiație și otravă. Ea este vie și moartă până ce cineva deschide cutia și vede pisica.

Paradoxul presupune că starea pisicii nu este definită decât până la observare. Această teorie a contribuit important la dezvoltarea tehnologiilor moderne.

1972 - SIMBOL PENTRU GAMERI

Atari lansa Pong, unul dintre primele jocuri video care a avut succes pe piață. El imita jocul de tenis, cu două „palete” și o minge, cu scopul de a o trimite la adversar.

„Paleta” era controlată cu un buton sau joystick. Deși era foarte simplu de jucat, Pong i-a cucerit atât pe copii cât și pe adulți și s-a răspândit rapid în sălile de jocuri.

Pong a devenit un succes major și a influențat decisiv industria de jocuri video. Impactul său se simte și astăzi, fiind un simbol al începuturilor gaming-ului.

