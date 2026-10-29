digistoria

1923 - TURCIA MODERNĂ
Mustafa Kemal Ataturk a proclamat în mod oficial Republica Turcia, în locul Imperiului Otoman. În aceeași zi, parlamentul l-a votat pe Ataturk primul președinte al țării.
Proclamarea republicii și mandatul lui Ataturk au marcat o perioadă de modernizare rapidă a statului. Scopul lui Mustafa Kemal a fost crearea unui stat național laic.
Totodată, a început și „turcificarea” țării. Ziua Republicii este celebrată în fiecare an în Turcia prin parade militare, focuri de artificii și pelerinaje la mausoleul lui Ataturk.
1960 - MUHAMMAD ALI INTRĂ ÎN RING
La doar 18 ani, Cassius Clay intra în ringul de box. Era primul lui meci ca profesionist, în ciuda vârstei. După 6 reprize îl învinge, la puncte, pe Tunney Hunsaker.
Așa a început cariera celui considerat de mulți drept cel mai mare boxer de categoria grea din istorie și unul dintre cei mai mari sportivi ai secolului XX.
În 1964, și-a luat numele după care va fi cunoscut în toată lumea: Muhammad Ali. Din cele 61 de lupte ale sale, a câștigat 56. 37 dintre acestea au fost prin knock-out.
1955 - LOVITURĂ CU EFECT ÎNTÂRZIAT
Cuirasatul sovietic Novorossiisk s-a scufundat lângă portul Sevastopol după ce a lovit, cel mai probabil, o mină germană din timpul războiului. 617 oameni au murit.
Era ultimul capitol al istoriei complicate a acestei nave. Ajunsese la URSS în 1949, ca despăgubire. Fusese construită în Italia în 1914, pentru Marina Regală Italiană.
A luptat în ambele războaie mondiale sub steagul Italiei. Unele surse susțin că Novorossiisk nu a fost scufundată de o mină, ci de scafandri italieni, ca răzbunare.
Editor : C.S.