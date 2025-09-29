1888 - CASTEL EZOTERIC

La doar 18 ani, Iulia Hasdeu moare de tuberculoz. În ciuda vârstei, ea dovedise că este un geniu. La doi ani învățase franceză, iar la 16 ani era acceptată la Sorbona.

Tatăl ei, Bogdan Petriceicu Hasdeu, a fost distrus de decesul singurului copil. Cu timpul, a devenit convins că a luat legătura cu spiritul Iuliei, din lumea de dincolo.

A construit castelul de la Câmpina pentru spiritism. A zis că a primit planurile direct la la Iulia. Clădirea are multe legende. Unii au zis că au auzit-o pe Iulia cântând la pian.

1957 - DEZASTRU NUCLEAR ȚINUT SECRET

O explozie uriașă are loc la o fabrică din URSS care producea plutoniu pentru arme atomice. Miliarde de particule radioactive sunt eliberate instant în aer

Dezastrul a avut loc în zona munților Urali. Norul radioactiv a afectat o zonă unde locuiau aproape 300.000 de oameni. Cel puțin 200 au murit iradiați.

Este al doilea cel mai grav dezastru nuclear din istorie, după cantitatea de substanțe radioactive emise. Cazul a fost ținut secret decenii întregi de autoritățile din URSS.

1907 - GOTIC AMERICAN

Începe oficial construcția Catedralei Naționale din Washington D.C. Președintele Teddy Roosevelt a pus piatra de temelie a lăcașului de cult din capitală.

Catedrala este în stil gotic, ca marile catedrale europene din Evul Mediu. La construcție au fost folosite pietre de la muntele Sinai și de la peșterile lui Solomon din Ierusalim.

Construcția a fost gata după 83 de ani, în 1990. Catedrala era rol de lăcaș de cult național, ca Westminster Abbey în UK. A găzduit funeraliile a patru președinți americani.

Editor : C.S.