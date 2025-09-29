Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 29 septembrie Data publicării: 29.09.2025 09:03 Incendiu de amploare la un hotel din Prahova Băsescu vrea să redevină cetățean moldovean. Fostul președinte explică de ce nu a depus încă actele Băsescu avertizează: Preluarea puterii de către proruşi la Chișinău ar putea aduce riscuri militare la granița României Corespondență Digi24 la Chișinău: Mobilizare masivă la urne, atacuri cibernetice și alerte cu bombă în unele țări din Europa „Un nou atac masiv”. Rusia a lansat peste 600 de drone și rachete asupra Ucrainei: cel puţin 4 morți, între care și o fată de 12 ani Nicușor Dan, despre alegerile parlamentare din Republica Moldova: „De data asta chiar este foarte important” Scene șocante în Centrul Vechi din Capitală: bodyguarzii unui local au snopit în bătaie mai mulți tineri. De la ce a pornit scandalul Donald Trump vrea să trimită armata și forțe federale la Portland: „Autorizez intervenția în forță deplină” Accident aviatic la Iași: un avion s-a prăbușit într-o unitate militară. Pilotul, un consilier AUR, în stare gravă la spital 1888 - CASTEL EZOTERIC La doar 18 ani, Iulia Hasdeu moare de tuberculoz. În ciuda vârstei, ea dovedise că este un geniu. La doi ani învățase franceză, iar la 16 ani era acceptată la Sorbona. Tatăl ei, Bogdan Petriceicu Hasdeu, a fost distrus de decesul singurului copil. Cu timpul, a devenit convins că a luat legătura cu spiritul Iuliei, din lumea de dincolo.A construit castelul de la Câmpina pentru spiritism. A zis că a primit planurile direct la la Iulia. Clădirea are multe legende. Unii au zis că au auzit-o pe Iulia cântând la pian. 1957 - DEZASTRU NUCLEAR ȚINUT SECRETO explozie uriașă are loc la o fabrică din URSS care producea plutoniu pentru arme atomice. Miliarde de particule radioactive sunt eliberate instant în aerDezastrul a avut loc în zona munților Urali. Norul radioactiv a afectat o zonă unde locuiau aproape 300.000 de oameni. Cel puțin 200 au murit iradiați.Este al doilea cel mai grav dezastru nuclear din istorie, după cantitatea de substanțe radioactive emise. Cazul a fost ținut secret decenii întregi de autoritățile din URSS.1907 - GOTIC AMERICANÎncepe oficial construcția Catedralei Naționale din Washington D.C. Președintele Teddy Roosevelt a pus piatra de temelie a lăcașului de cult din capitală.Catedrala este în stil gotic, ca marile catedrale europene din Evul Mediu. La construcție au fost folosite pietre de la muntele Sinai și de la peșterile lui Solomon din Ierusalim.Construcția a fost gata după 83 de ani, în 1990. Catedrala era rol de lăcaș de cult național, ca Westminster Abbey în UK. A găzduit funeraliile a patru președinți americani. Editor : C.S. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Vin primele ninsori. Prognoza meteo pe următoarele 7 zile 2 Rezultate alegeri Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu a depășit 50% din voturi... 3 America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de... 4 Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce... 5 Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de...