Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 29 septembrie Data publicării: 29.09.2026 08:27 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 27 septembrie Palatul Finanțelor din Oradea, de la ruină la bijuterie. Istoria zbuciumată a clădirii ridicate acum peste 120 de ani Nave blocate, circulație paralizată de luni întregi. Seceta extremă prelungește criza de pe Dunăre Urșii, o amenințare constantă pentru oamenii din localitățile de munte. Câte animale au fost eutanasiate sau împușcate în Brașov Scenariul respingerii guvernului Mureșan: PNL ia în calcul să sesizeze CCR dacă Nicușor Dan nu convoacă alegerile anticipate George Simion, după ce Călin Georgescu i-a mulțumit pentru integritate: „Nu mi-a plăcut în mod deosebit. A câștigat alegerile atunci” Alexandru Nazare: „Cred că putem lua în calcul o creștere prudentă” a pensiilor în 2027. Ce a spus despre TVA Inundații de proporții pe una dintre insulele grecești preferate de români. Străzile și terasele, acoperite de ape în câteva minute Scandalul ambasadoarei SUA. Cristian Diaconescu avertizează asupra unor reacții în lanț care nu mai pot fi oprite 1888 - CASTEL EZOTERIC La doar 18 ani, Iulia Hasdeu moare de tuberculoză. În ciuda vârstei, ea dovedise că este un geniu. La doi ani învățase franceză, iar la 16 ani era acceptată la Sorbona.Tatăl ei, Bogdan Petriceicu Hasdeu, a fost distrus de decesul singurului copil. Cu timpul, a devenit convins că a luat legătura cu spiritul Iuliei, din lumea de dincolo.A construit castelul de la Câmpina pentru spiritism. A zis că a primit planurile direct la la Iulia. Clădirea are multe legende. Unii au zis că au auzit-o pe Iulia cântând la pian. 1957 - DEZASTRU NUCLEAR ȚINUT SECRETO explozie uriașă are loc la o fabrică din URSS care producea plutoniu pentru arme atomice. Miliarde de particule radioactive sunt eliberate instant în aer.Dezastrul a avut loc în zona munților Urali. Norul radioactiv a afectat o zonă unde locuiau aproape 300.000 de oameni. Cel puțin 200 au murit iradiați.Este al doilea cel mai grav dezastru nuclear din istorie, după cantitatea de substanțe radioactive emise. Cazul a fost ținut secret decenii întregi de autoritățile din URSS.1907 - GOTIC AMERICANÎncepe oficial construcția Catedralei Naționale din Washington D.C. Președintele Teddy Roosevelt a pus piatra de temelie a lăcașului de cult din capitală.Catedrala este în stil gotic, ca marile catedrale europene din Evul Mediu. La construcție au fost folosite pietre de la muntele Sinai și de la peșterile lui Solomon din Ierusalim.Construcția a fost gata după 83 de ani, în 1990. Catedrala era rol de lăcaș de cult național, ca Westminster Abbey în UK. A găzduit funeraliile a patru președinți americani. Editor : C.S. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Ambasadorul Marii Britanii, despre alegerile prezidentiale din Romania: Este foarte... 2 Călin Georgescu, la ieșirea de la CAB: „Îi mulțumesc lui George Simion pentru... 3 Vortexul polar și El Nino pot schimba vremea în Europa. Climatolog: „Am putea avea... 4 Prima reacție a lui Grindeanu în scandalul ambasadoarei SUA în Grecia și dărâmarea... 5 Ambasadorul SUA în România, după dezvăluirile WSJ referitoare la diplomata de la Atena...