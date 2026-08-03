Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 3 august Data publicării: 03.08.2026 13:02 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Consilier al premierului Bolojan: Există în continuare un risc mare ca România să fie retrogradată la categoria junk România, sub un val intens de căldură. Cod roșu de temperaturi extreme, cu maxime de până la 41 de grade Noi explozii controlate pe Dunăre. Armata încearcă să devieze apa spre Cernavodă, după ce prima detonare nu a fost suficientă Detalii din operațiunea pentru devierea cursului Dunării: Cum s-a încercat detonarea stâncii Pârjoaia și ce urmează Avion cu turiști, prăbușit la situl liniilor Nazca, în Peru. Toate persoanele aflate la bord au murit Surse: Cum încearcă PSD să strângă voturile necesare pentru Guvernul Grindeanu. Cine decide majoritatea în Parlament Val de reacții și plângere la CNCD după afirmația scandaloasă a lui Alexandru Rogobete, fost ministru al Sănătății Un an de austeritate: coșul de cumpărături s-a scumpit cu 10%. Adrian Mitroi avertizează: „Economia a reacționat foarte dur” Canicula se extinde în România. Cod portocaliu în șase județe și temperaturi de până la 41°C. ANM: „Este posibil să emitem și cod roșu” 1914 - ROMÂNIA SE DECLARĂ NEUTRĂ Consiliul de Coroană, reunit la castelul Peleș, a decis ca România să rămână neutră și să nu intre în războiul care se răspândise deja în marile țări din Europa.Bătrânul rege Carol I și-ar fi dorit să intervină de partea Germaniei și Austro-Ungariei, cu care România avea un tratat secret. Dar votul a fost pentru neutralitate.Această perioadă a durat doi ani. România a intrat în războiul mondial abia în 1916, după negocieri secrete cu Antanta și cu un alt rege - Ferdinand I - pe tron. 1936 - VICTORIE STRĂLUCITĂSportivul american Jesse Owens a câștigat prima medalie de aur de la Jocurile Olimpice de la Berlin. A fost primul în proba de 100 m, înaintea unui alt afro-american.Au urmat alte trei medalii de aur pentru Jesse Owens. Hitler, care dorea ca Jocurile Olimpice de la Berlin să arate superioritatea ariană, a fost enervat de atletul din SUA.Jesse Owens a fost sportivul cu cele mai multe medaliicâștigate la acea ediție a jocurilor. Presa vremii a scris căacest succes a ruinat complet propaganda nazistă.1778 - CLĂDIRI CELEBREEste inaugurată una dintre cele mai cunoscute săli de spectacol din lume - Scala din Milano. Construcția a durat doi ani. Un italian a făcut planurile.Clădirea a fost construită în locul unei biserici numite Santa Maria alla Scala, de aici și numele. La inaugurare a fost opera „Europa recunoscută” a lui Antonio Salieri.De-a lungul vremii, Scala a trecut zeci de renovări, pentru modernizare sau pentru refacerea pagubelor de după război. Sala are aproximativ 2.000 de locuri. Editor : C.L.B. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Coreea de Nord acuză NATO că își extinde pregătirile de război prin planul privind... 2 Candidatul la președinția Franței care vrea să arunce în aer motorul franco-german al... 3 Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu de 27 de milioane... 4 Reprimirea Rusiei la Jocurile Olimpice vine cu un preț pentru Putin: Bloggerii pro-război... 5 Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai...