1914 - ROMÂNIA SE DECLARĂ NEUTRĂ

Consiliul de Coroană, reunit la castelul Peleș, a decis ca România să rămână neutră și să nu intre în războiul care se răspândise deja în marile țări din Europa.

Bătrânul rege Carol I și-ar fi dorit să intervină de partea Germaniei și Austro-Ungariei, cu care România avea un tratat secret. Dar votul a fost pentru neutralitate.

Această perioadă a durat doi ani. România a intrat în războiul mondial abia în 1916, după negocieri secrete cu Antanta și cu un alt rege - Ferdinand I - pe tron.

1936 - VICTORIE STRĂLUCITĂ

Sportivul american Jesse Owens a câștigat prima medalie de aur de la Jocurile Olimpice de la Berlin. A fost primul în proba de 100 m, înaintea unui alt afro-american.

Au urmat alte trei medalii de aur pentru Jesse Owens. Hitler, care dorea ca Jocurile Olimpice de la Berlin să arate superioritatea ariană, a fost enervat de atletul din SUA.

Jesse Owens a fost sportivul cu cele mai multe medaliicâștigate la acea ediție a jocurilor. Presa vremii a scris că

acest succes a ruinat complet propaganda nazistă.

1778 - CLĂDIRI CELEBRE

Este inaugurată una dintre cele mai cunoscute săli de spectacol din lume - Scala din Milano. Construcția a durat doi ani. Un italian a făcut planurile.

Clădirea a fost construită în locul unei biserici numite Santa Maria alla Scala, de aici și numele. La inaugurare a fost opera „Europa recunoscută” a lui Antonio Salieri.

De-a lungul vremii, Scala a trecut zeci de renovări, pentru modernizare sau pentru refacerea pagubelor de după război. Sala are aproximativ 2.000 de locuri.

Editor : C.L.B.