Live TV

Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 3 august

Data publicării:
zzv bnzb nzf
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

1914 - ROMÂNIA SE DECLARĂ NEUTRĂ

Consiliul de Coroană, reunit la castelul Peleș, a decis ca România să rămână neutră și să nu intre în războiul care se răspândise deja în marile țări din Europa.

Bătrânul rege Carol I și-ar fi dorit să intervină de partea Germaniei și Austro-Ungariei, cu care România avea un tratat secret. Dar votul a fost pentru neutralitate.

Această perioadă a durat doi ani. România a intrat în războiul mondial abia în 1916, după negocieri secrete cu Antanta și cu un alt rege - Ferdinand I - pe tron.

1936 - VICTORIE STRĂLUCITĂ

Sportivul american Jesse Owens a câștigat prima medalie de aur de la Jocurile Olimpice de la Berlin. A fost primul în proba de 100 m, înaintea unui alt afro-american.

Au urmat alte trei medalii de aur pentru Jesse Owens. Hitler, care dorea ca Jocurile Olimpice de la Berlin să arate superioritatea ariană, a fost enervat de atletul din SUA.

Jesse Owens a fost sportivul cu cele mai multe medaliicâștigate la acea ediție a jocurilor. Presa vremii a scris că
acest succes a ruinat complet propaganda nazistă.

1778 - CLĂDIRI CELEBRE

Este inaugurată una dintre cele mai cunoscute săli de spectacol din lume - Scala din Milano. Construcția a durat doi ani. Un italian a făcut planurile.

Clădirea a fost construită în locul unei biserici numite Santa Maria alla Scala, de aici și numele. La inaugurare a fost opera „Europa recunoscută” a lui Antonio Salieri.

De-a lungul vremii, Scala a trecut zeci de renovări, pentru modernizare sau pentru refacerea pagubelor de după război. Sala are aproximativ 2.000 de locuri.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Kim Jong Un
1
Coreea de Nord acuză NATO că își extinde pregătirile de război prin planul privind...
Jean-Luc Mélenchon
2
Candidatul la președinția Franței care vrea să arunce în aer motorul franco-german al...
Vulcanul Etna a erupt din nou. Foto: Profimedia
3
Cele mai mari catastrofe de pe Pământ par să urmeze un misterios ciclu de 27 de milioane...
vladimir putin in birou
4
Reprimirea Rusiei la Jocurile Olimpice vine cu un preț pentru Putin: Bloggerii pro-război...
Depozitul Wildberries din Krasnodar, lovit de drone ucrainene.
5
Teoria Wildberries a înfrângerii Rusiei: Distrugerea „Amazonului rusesc”, mai...
Antrenorul de la Fiorentina s-a convins de Radu Drăgușin! Decizia luată, după meciul cu Real Madrid
Digi Sport
Antrenorul de la Fiorentina s-a convins de Radu Drăgușin! Decizia luată, după meciul cu Real Madrid
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Digi 24_2026_08_02_06_26_50
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 2 august
Digi 24_2026_08_01_07_58_13
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 1 august
Digi 24_2026_07_31_05_57_27
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 31 iulie
Digi 24_2026_07_30_05_58_19
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 30 iulie
Digi 24_2026_07_29_07_45_06
Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 29 iulie
Recomandările redacţiei
Stâlpi de electricitate.
Claudiu Năsui: „Bulgaria cumpără ziua energie ieftină de la noi și...
sigla psd
Cum propune PSD să fie modificată legea integrității, după ce a picat...
Centrala nucleară de la Cernavodă.
Nuclearelectrica importă energie din Ucraina pentru a acoperi...
2026-07-28-4675
Noua lege a salarizării: Ce au negociat sindicatele din Sănătate...
Ultimele știri
Grindeanu neagă că au existat noi negocieri pentru un Guvern tehnocrat: „Tot ce vine dinspre Ciucu, vă recomand să nu credeţi”
Prefectul din Covasna a fost trimis în judecată de DNA. Acuzațiile aduse la adresa lui Ráduly István
UEFA îl amenință pe Gianni Infantino cu acțiuni în justiție
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii care atrag succes financiar pe 3 august 2026. Luna în Berbec le aduce oportunități și câștiguri...
Cancan
Cel mai controversat cuplu și-a mai dat o șansă: s-au împăcat! Primele imagini
Fanatik.ro
Lovitura lui Gigi Becali: „Îl ia la FCSB pe omul lui Mihai Rotaru. E foarte bun!” Exclusiv
editiadedimineata.ro
Franța expulzează o fostă directoare RT France, acuzată că a răspândit dezinformare pro-Kremlin
Fanatik.ro
Lovitură de teatru: KuPS – Universitatea Craiova se vede la TV! Cine transmite partida
Adevărul
Riscul unui cutremur de magnitudine 9 care ar devasta Coasta de Vest a SUA crește după o descoperire...
Playtech
Cât primește un deputat sau senator de la stat în fiecare lună. Salariu, diurnă, cazare și transport
Digi FM
Descoperire incredibilă pe o plajă din Sicilia. Turiștii au găsit pungi pline cu sute de mii de euro
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A întrebat-o direct pe Corinna despre starea lui Michael Schumacher și răspunsul l-a lăsat fără cuvinte
Pro FM
Sora Deliei a trecut prin spaima vieții ei: "M-am dus să-mi scot un tatuaj și am plecat cu suspiciunea de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„Să promit puțin și să ofer mult!” Robert Pattinson, pe marile ecrane, cu personaje negative, în cele mai...
Adevarul
Transportatorii reclamă prețuri speculative la carburanți: FORT cere intervenția urgentă a Guvernului și a...
Newsweek
Ce se întâmplă cu pensiile dacă Bolojan rămâne premier până la finalul anului. Mai pot crește? Veste rea
Digi FM
Emil Boc grădinarul. Primarul Clujului se mândrește cu recolta de roșii din propria grădină: "O satisfacție...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Pericolul invizibil din zilele caniculare. Câți litri de apă trebuie să bei vara și la ce alimente să ai...
Digi Animal World
Momentul în care un crocodil uriaș se apropie de două modele în timpul unei ședințe foto. Ce a pățit animalul...
Film Now
Stephen Baldwin explică de ce a renunțat la Hollywood în plină glorie: „Nu voiam să fiu Tom Cruise”
UTV
Laura Cosoi a publicat primele imagini cu fiica sa, Nina. „Travaliul nu este întotdeauna ușor”