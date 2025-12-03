Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 3 decembrie

1927 - DEBUTUL LUI STAN SI BRAN 1989 - SFÂRȘITUL RĂZBOIULUI RECE 1967 - PRIMUL TRANSPLANT DE INIMĂ

1927 - DEBUTUL LUI STAN SI BRAN

„Putting Pants on Philip” apărea pe marile ecrane. Acesta a fost primul film în care jucau Stan Laurel şi Oliver Hardy, cunoscuţi publicului sub numele de „Stan şi Bran”.

Povestea filmului mut îl urmărește pe Bran, care încearcă să-și convingă nepotul, Stan, un scoțian în kilt ajuns în New York, că pantalonii ar fi mai utili.

Cele 19 minute din „Putting Pants on Philip” a fost primit cu numeroase reacții pozitive din partea publicului și a criticilor. Cariera lui Stan și Bran a continuat 28 de ani.

1989 - SFÂRȘITUL RĂZBOIULUI RECE

Președintele Statelor Unite ale Americii George Bush Sr. și liderul URSS Mihail Gorbaciov anunțau sfârșitul Războiului Rece după finalul unui summit de două zile la Malta.

Gorbaciov a zis că „a început un drum lung către o eră cu pace durabilă”. Bush a răspuns că „relația Est-Vestpoate fi transformată într-una de cooperare de durată”.

Summitul venea în contextul în care regimurile comuniste din Europa de Est, impuse de URSS, se prăbușeau rând pe rând. Zidul Berlinului căzuse deja de trei săptămâni.

1967 - PRIMUL TRANSPLANT DE INIMĂ

Într-un spital din Cape Town, Africa de Sud, medicul Christiaan Barnard și echipa lui realizau primul transplant de inimă. Donatorul era o femeie de 25 de ani.

Pacientul a fost un bărbat de 53 de ani, care avea o boală cronică de inimă. El a supraviețuit 18 zile, timp în care și-a văzut familia și a fost intervievat de jurnaliști.

O serie de infecții pulmonare apărute de după operație i-au provocat moartea. În prezent, la nivel global, se fac aproximativ 3.500 de operații de transplant de inimă.

