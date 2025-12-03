Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 3 decembrie Data actualizării: 03.12.2025 08:53 Data publicării: 03.12.2025 08:12 Din articol 1927 - DEBUTUL LUI STAN SI BRAN 1989 - SFÂRȘITUL RĂZBOIULUI RECE 1967 - PRIMUL TRANSPLANT DE INIMĂ Incendiu la un uscător de cereale din Tulcea: ard 10 tone de semințe de floarea-soarelui „90% sunt din import”. A început goana după bradul de Crăciun. Cât costă și ce preferă românii Lecții de matematică cu milioane de vizualizări pe internet. Cum reușesc două profesoare tinere din Iași să îi atragă pe elevi Alexandru Nazare, despre scăderea taxării pe muncă: „Mi-aș dori foarte mult. În acest moment efortul este foarte mare” Bătaie pe portocale pe o șosea din Mehedinți, după ce un TIR s-a răsturnat. Zeci de oameni au năvălit să strângă fructele de pe asfalt Guvernul pregătește un mecanism anti-inflație după expirarea plafonării. Florin Barbu promite schimbarea până în martie Vlad Gheorghe s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei: „Îl susțin pe Ciprian Ciucu” Criza apei din Prahova și Dâmbovița. Director de la Apele Române: „Problema nu este una care să se rezolve de azi pe mâine” Discuții cruciale la Moscova. Vladimir Putin și Steve Witkoff negociază viitorul Ucrainei 1927 - DEBUTUL LUI STAN SI BRAN„Putting Pants on Philip” apărea pe marile ecrane. Acesta a fost primul film în care jucau Stan Laurel şi Oliver Hardy, cunoscuţi publicului sub numele de „Stan şi Bran”. Povestea filmului mut îl urmărește pe Bran, care încearcă să-și convingă nepotul, Stan, un scoțian în kilt ajuns în New York, că pantalonii ar fi mai utili.Cele 19 minute din „Putting Pants on Philip” a fost primit cu numeroase reacții pozitive din partea publicului și a criticilor. Cariera lui Stan și Bran a continuat 28 de ani.1989 - SFÂRȘITUL RĂZBOIULUI RECEPreședintele Statelor Unite ale Americii George Bush Sr. și liderul URSS Mihail Gorbaciov anunțau sfârșitul Războiului Rece după finalul unui summit de două zile la Malta. Gorbaciov a zis că „a început un drum lung către o eră cu pace durabilă”. Bush a răspuns că „relația Est-Vestpoate fi transformată într-una de cooperare de durată”.Summitul venea în contextul în care regimurile comuniste din Europa de Est, impuse de URSS, se prăbușeau rând pe rând. Zidul Berlinului căzuse deja de trei săptămâni.1967 - PRIMUL TRANSPLANT DE INIMĂÎntr-un spital din Cape Town, Africa de Sud, medicul Christiaan Barnard și echipa lui realizau primul transplant de inimă. Donatorul era o femeie de 25 de ani.Pacientul a fost un bărbat de 53 de ani, care avea o boală cronică de inimă. El a supraviețuit 18 zile, timp în care și-a văzut familia și a fost intervievat de jurnaliști.O serie de infecții pulmonare apărute de după operație i-au provocat moartea. În prezent, la nivel global, se fac aproximativ 3.500 de operații de transplant de inimă. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Cel mai vechi dictator din Europa felicită România cu ocazia Zilei Naționale. Republica... 2 România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale... 3 Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce... 4 A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan 5 Prognoza ANM pentru următoarele două săptămâni. Urmează zile cu temperaturi în creștere...