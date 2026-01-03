Live TV

Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 3 ianuarie

Data publicării:
1868 - RESTAURAȚIA MEIJI

Shogunatul Tokugawa, care a ținut Japonia în izolare aproape 300 de ani, este abolit. Împăratul Japoniei devine figura centrală a unui nou sistem politic japonez.

Împăratul face și o declarație publică, prin care anunță că „va exercita autoritatea supremă în toate afacerile interne și externe ale țării”. Lumea e rugată să ia aminte.

Evenimentul se numește restaurația Meiji, după numele erei imperiale de atunci. Japonia a început transformarea de la un stat feudal la o mare putere industrială.

1925 MUSSOLINI DEVINE „IL DUCE”

Benito Mussolini dizolvă parlamentul italian și se proclamă dictatorul Italiei, marcând sfârșitul democrației. După discursul din parlament își asumă titlul „Il Duce” (Liderul).

Discursul lui „Il Duce” este urmat mai apoi de uciderea liderului socialiștilor, Giacomo Matteotti. Odată cu el opoziția e redusă la tăcere iar Italia intră în era fascistă.

În lunile care urmează, Mussolini dizolvă sindicatele, interzice partidele politice și își consolidează poliția secretă - OVRA, prin care sugrumă orice rezistență.

2020 - TERORIST UCIS DE DRONĂ

Generalul iranian Qasem Soleimani, unul dintre cei mai periculoși oameni ai regimului de la Teheran, este ucis de o dronă americană. Abia coborâse din avion în Irak.

Ordinul pentru eliminarea lui Soleimani venise direct de la Donald Trump. Generalul iranian era considerat o amenințare majoră pentru militarii americani din regiune.

Soleimani coordona toate activitățile militare străine ale Iranului, inclusiv în Irak și Siria. Regimul l-a tratat ca un erou asasinat de un mare dușman, Statele Unite.

