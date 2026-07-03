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Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 3 iulie

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1928 - TELEVIZIUNE ÎN CULORI

Inventatorul britanic John Logie Baird a realizat prima transmisiune TV în culori. Momentul istoric s-a întâmplat în laboratorul lui din Londra. Transmisia era primitivă.

Baird a folosit tehnologia electro-mecanică pe care o inventase. Discuri rotative, care aveau filtre albastre, verzi și roșii, scanau imaginea care trebuia transmisă.

Inițial, Baird a folosit ca subiect un coș cu fructe. Testul nu a dus la apariția unui sistem viabil de televiziune color. Aparatura TV din prezent folosește un sistem electronic.

1886 - PRIMUL AUTOMOBIL

Germanul Karl Benz a prezentat oficial primul automobil din lume. Totodată, a fost și prima mașină care a intrat în producție. Vehiculul costa echivalentul de azi a 4.900$.

Mașina lui Karl Benz avea trei roți - una mică în față, pentru direcție, și două mari în spate, puse în mișcare de un motor cu un singur cilindru și 0,75 cai-putere. 

Prezentarea pentru public a avut loc în orașul Mannheim, la câteva luni după ce Karl Benz a primit brevetul pentru invenția sa. Doar 25 de exemplare au fost produse.

1938 - RECORD DE VITEZĂ

O locomotivă cu aburi albastră, pe nume Mallard, numele unei rase de rață, a stabilit recordul de viteză pentru astfel de locomotive, un record care rezistă și în prezent.

Mallard a atins 203 km/h, pe linia principală dintre Edinburgh și Londra. Viteza a fost atinsă în timp ce locomotiva trăgea 7 vagoane, care cântăreau 240 tone.

Locomotiva avea o carcasă aerodinamică în jurul cazanului, pentru un plus de viteză și de stil. Mallard a fost în uz până în 1963. Acum este la un muzeu din UK.

Editor : Ș.R.

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