Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 3 iunie Data publicării: 03.06.2026 07:27 Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 1989 - Catastrofă pe Transsiberian 1965 - Plimbare în spațiul cosmic 2008 - „Yes, we can” Diaconescu: O rețea militară în NATO urmărește, în timp real, toate lansările Kelemen Hunor respinge un guvern tehnocrat: Dacă aș fi președintele României, aș da PSD prima șansă la guvernare „Lista neagră” a Guvernului: jumătate din companiile de stat au termene de restructurare depășite. Unde sunt cele mai mari întârzieri Omar Hayssam, cel mai cunoscut terorist al României, cere suspendarea pedepsei cu închisoarea din motive medicale Șoferii italieni vor primi înapoi banii pentru taxa de autostradă, dacă rămân blocați în trafic Octavian Ursu, românul ales din nou primar în Germania: AfD „a încercat să facă facă publicitate negativă cu originea mea” Statele Unite poartă discuții privind extinderea desfășurării de arme nucleare în Europa. Care sunt țările interesate Discuție telefonică tensionată între Trump și Netanyahu. Liderul SUA către premierul israelian: „Ai fi în închisoare dacă nu aș fi eu” România bate pasul pe loc: niciun kilometru nou de autostradă inaugurat în 2026 1989 - Catastrofă pe TranssiberianLa 1.700 km est de Moscova, o cantitate uriașă de gaz, care se scursese dintr-o conductă care trecea pe lângă calea ferată Transsiberiană, exploda cu o forță uriașă. Două trenuri de pasageri, care treceau pe acolo, au fost cuprinse de mingea de foc. 575 de oameni au murit, iar alți 600 au fost răniți. Printre victime erau și mulți copii.Se estimează că flăcările ardeau cu 1.000 °C. Este cel mai grav accident feroviar din istoria URSS. Cauzele reale ale tragediei nu sunt cunoscute clar.1965 - Plimbare în spațiul cosmicCosmonautul sovietic Alexei Leonov realiza prima ieșire în spațiul cosmic din istorie. Timp de 12 minute a plutit în afara navei Voskhod 2, legat doar printr-un cablu. Misiunea a fost extrem de periculoasă. Costumul lui Leonov s-a umflat în vid și nu mai încăpea prin trapă Cosmonautul a redus manual presiunea din costum.Leonov a reușit să revină la bord și să se întoarcă viu pe Pământ. Ulterior el a comandat și misiunea care s-a întâlnit pe orbită cu americanii în timpul Războiului Rece.2008 - „Yes, we can”Barack Obama devenea oficial candidatul Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din 2008. A fost ziua când a obținut toate voturile care avea nevoie.După ce rezultatul a devenit clar, Obama le-a spus susținătorilor săi că un drum istoric s-a terminat, dar că începe altul. Acest drum s-a oprit la Casa Albă.Barack Obama a fost primul candidat afro-american în cursa pentru președinția SUA din partea unuia dintre cele două mari partide. În noiembrie, avea să câștige. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Rusia amenință direct România după decizia lui Nicușor Dan. „Acțiunile autorităților... 2 Reacția Kremlinului după ce președintele Nicușor Dan a reconfirmat că drona de la Galați... 3 Primarul Buzăului, Constantin Toma, și-a dat demisia din conducerea PSD. „Nu mă mai... 4 „În mod pașnic, inteligent și reciproc avantajos”. Premierul armean a refuzat direct... 5 Șeful Armatei Române, generalul Gheorghiță Vlad, a fost pus sub acuzare de DNA. Anunțul...