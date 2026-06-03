digistoria

1989 - Catastrofă pe Transsiberian

La 1.700 km est de Moscova, o cantitate uriașă de gaz, care se scursese dintr-o conductă care trecea pe lângă calea ferată Transsiberiană, exploda cu o forță uriașă.

Două trenuri de pasageri, care treceau pe acolo, au fost cuprinse de mingea de foc. 575 de oameni au murit, iar alți 600 au fost răniți. Printre victime erau și mulți copii.

Se estimează că flăcările ardeau cu 1.000 °C. Este cel mai grav accident feroviar din istoria URSS. Cauzele reale ale tragediei nu sunt cunoscute clar.

1965 - Plimbare în spațiul cosmic

Cosmonautul sovietic Alexei Leonov realiza prima ieșire în spațiul cosmic din istorie. Timp de 12 minute a plutit în afara navei Voskhod 2, legat doar printr-un cablu.

Misiunea a fost extrem de periculoasă. Costumul lui Leonov s-a umflat în vid și nu mai încăpea prin trapă Cosmonautul a redus manual presiunea din costum.

Leonov a reușit să revină la bord și să se întoarcă viu pe Pământ. Ulterior el a comandat și misiunea care s-a întâlnit pe orbită cu americanii în timpul Războiului Rece.

2008 - „Yes, we can”

Barack Obama devenea oficial candidatul Partidului Democrat pentru alegerile prezidențiale din 2008. A fost ziua când a obținut toate voturile care avea nevoie.

După ce rezultatul a devenit clar, Obama le-a spus susținătorilor săi că un drum istoric s-a terminat, dar că începe altul. Acest drum s-a oprit la Casa Albă.

Barack Obama a fost primul candidat afro-american în cursa pentru președinția SUA din partea unuia dintre cele două mari partide. În noiembrie, avea să câștige.

Editor : B.E.