1978 - PRIMUL SPAM

Gary Thuerk, managerul unei companii din SUA trimite primul e-mail de spam. Era o reclamă care ajunge la sute de calculatoare din ARPANET de pe Coasta de Vest.

Firma dorea să-și prezinte noile calculatoare iar doi angajați de la departamentul de marketing au venit cu ideea să trimită un e-mail la multe adrese simultan.

Reacția din partea micii comunități legate la ARPANET, un strămoș al Internet, a fost negativă. În prezent, aproape jumătate din toate e-mailurile trimise sunt spam.

2025 - LADY GAGA ÎN CARTEA RECORDURILOR

Lady Gaga urcă pe scena de pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro într-un concert gratuit. Sunt prezenți 2,1 mil. de „mici monștri”, așa cum artista îi alintă pe fani.

Concertul intră în Cartea Recorturilor pentru cei mai mulți oameni veniți la un concert. Recordul precedent era stabilit de Madonna, care a atras 1,6 mil. de fani.

Copacabana, transformată în „Gagacabana”, a adus mil. de dolari în economia Braziliei. Popularitatea concertului a atras și un atentat cu bombă, dejucat însă de poliție.

1913 - ÎNCEPUTUL BOLLYWOOD

Apare în cinematografe primul lungmetraj indian. Momentul marchează începutul industriei de film indian, cunoscută astăzi inclusiv sub numele de „Bollywood”.

Filmul este mut, are aproximativ 40 de minute și prezintă o poveste din mitologia indiană. A fost proiectat într-un cinematograf din Mumbai și a fost un succes comercial.

Industria cinematografică din India este una dintre cele mai prolifice din lume. Filmele indiene sunt recunoscute pentru combinarea mai multor genuri, mai ales musical.

