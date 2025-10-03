1990 - REUNIFICAREA GERMANIEI

După patru decenii de diviziune, pe harta Europei rămânea o singură țară numită Germania. Germania de Est intra în componența Republicii Federale Germania.

Unificarea s-a făcut cu acordul puterilor victorioase: URSS, Franța, UK și SUA. Est-germanii au trecut, peste noapte, la NATO și la Comunitatea Economică Europeană.

Unificarea celor două Germanii este considerat efectul efectul logic al căderii comunismului. Începând cu 1990, 3 octombrie este celebrată ca zi națională a Germaniei.

1929 - „ȚARA SLAVILOR”

Regatul Sârbilor, Croația și Slovenilor, apărut în 1918, este reorganizat și primește denumirea de Iugoslavia. Numele înseamnă „Țara Slavilor de Sud”.

Regele Alexandru I și Regina Maria, născută principesă a României, au devenit primii suverani iugoslavi. În 1945, Tito a abolit monarhia dar a păstrat numele țării.

După moartea lui Tito, în 1980, a început decăderea țării. Războaiele din anii 1990 au dezmembrat Iugoslavia, iar acest nume a dispărut definitiv de pe harta lumii în 2003.

2457 î.Hr. - ZIUA CÂND CERUL S-A DESCHIS

Pe această dată atât Coreea de Sud cât și Coreea de Nord celebrează ziua fondării țării. Este una dintre puținele sărbători comune pentru cele două state inamice.

Numele coreean al sărbătorii se traduce prin „Ziua când cerul s-a deschis”. Legenda spune că, acum 4.480 de ani, un zeu a coborât pe pământ ca să stea cu oamenii.

Zeul a învățat un urs cum să devină om. După ce a urmat rețeta, animalul a devenit femeie, iar zeul s-a căsătorit cu ea. Fiul lor a fondat primul stat coreean în 2333 î.Hr.

