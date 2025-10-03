Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 3 octombrie

Data publicării:
bfgbzgb gbn

1990 - REUNIFICAREA GERMANIEI

După patru decenii de diviziune, pe harta Europei rămânea o singură țară numită Germania. Germania de Est intra în componența Republicii Federale Germania.

Unificarea s-a făcut cu acordul puterilor victorioase: URSS, Franța, UK și SUA. Est-germanii au trecut, peste noapte, la NATO și la Comunitatea Economică Europeană.

Unificarea celor două Germanii este considerat efectul efectul logic al căderii comunismului. Începând cu 1990, 3 octombrie este celebrată ca zi națională a Germaniei.

1929 - „ȚARA SLAVILOR”

Regatul Sârbilor, Croația și Slovenilor, apărut în 1918, este reorganizat și primește denumirea de Iugoslavia. Numele înseamnă „Țara Slavilor de Sud”.

Regele Alexandru I și Regina Maria, născută principesă a României, au devenit primii suverani iugoslavi. În 1945, Tito a abolit monarhia dar a păstrat numele țării.

După moartea lui Tito, în 1980, a început decăderea țării. Războaiele din anii 1990 au dezmembrat Iugoslavia, iar acest nume a dispărut definitiv de pe harta lumii în 2003.

2457 î.Hr. - ZIUA CÂND CERUL S-A DESCHIS

Pe această dată atât Coreea de Sud cât și Coreea de Nord celebrează ziua fondării țării. Este una dintre puținele sărbători comune pentru cele două state inamice.

Numele coreean al sărbătorii se traduce prin „Ziua când cerul s-a deschis”. Legenda spune că, acum 4.480 de ani, un zeu a coborât pe pământ ca să stea cu oamenii.

Zeul a învățat un urs cum să devină om. După ce a urmat rețeta, animalul a devenit femeie, iar zeul s-a căsătorit cu ea. Fiul lor a fondat primul stat coreean în 2333 î.Hr.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vacanța de toamnă pentru elevi. Foto Getty Images
1
Vacanță pentru toți elevii în octombrie. Când se termină primul modul de cursuri din anul...
o femeie cu un ceas arată spre ora 12
2
Ce este trendul „996” din China, care amenință să se răspândească și în Europa: „Nu...
Vladimir Putin
3
Cum s-a transformat visul lui Vladimir Putin de demilitarizare a Ucrainei în cel mai mare...
small river after flood or storm. Aerial view, Romania
4
Cod roșu de inundații pe râuri din mai multe județe. Șefa ANM: Atenție maximă la...
N23 SOSIRE NICUSOR MACRON DINEU SUMMIT UE COPENHAGA VO 011025_00192
5
Nicușor Dan a participat la dineul organizat de regele Danemarcei la Copenhaga. Șeful...
"Asta s-a întâmplat în ultimii doi ani!" Americanii au reacționat, după ce au apărut pozele cu Sabalenka și Djokovic
Digi Sport
"Asta s-a întâmplat în ultimii doi ani!" Americanii au reacționat, după ce au apărut pozele cu Sabalenka și Djokovic
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan își prezintă bilanțul după 100 de zile de guvernare: „Am...
logo al mae
„Nu vom accepta niciodată lecții de la Rusia”. Prima reacție a MAE...
Screenshot 2025-10-03 at 12.18.59
Șeful cancelariei lui Bolojan explică închirierea mașinilor de tip...
Daily Life In Krakow, Poland - 13 Sep 2025
Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia pregătea atacuri în...
Ultimele știri
Un bărbat din Bistrița-Năsăud e acuzat că pregătea un atentat terorist. El testa deja dispozitivele explozive
Șeful unei case regale din Uniunea Europeană a abdicat după 25 de ani de domnie
VIDEO O șoferiță a distrus două mașini, după ce a oprit la barieră pentru un tichet de parcare la mall. Ce amendă a primit
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2025-10-02 164155
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 2 octombrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 1 octombrie
gvaftg
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 30 septembrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 29 septembrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 28 septembrie
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul William, lecții din divorțul părinților lui: "Dramele și stresul din copilărie te afectează și mai...
Cancan
Bani în plus pentru toți pensionarii din România care au pensii mai mici de 3.000 lei
Fanatik.ro
Transfer bombă! Nicolae Stanciu, împrumut în iarnă de la Genoa în SuperLiga?! „Sunt discuții! E un plan care...
editiadedimineata.ro
De ce rățușca de cauciuc te ajută să rezolvi problemele
Fanatik.ro
“Va fi noul Messi al portarilor din România!”. Giovanni Becali i-a găsit înlocuitorul lui Târnovanu la FCSB...
Adevărul
„Să îi lăsăm să le prindă!”. Răspunsul plin de cinism dat de Putin, întrebat despre dronele rusești din...
Playtech
Cum să plătești mai puțin la gaze dacă stai la casă. Schimbări simple care reduc facturile chiar din prima...
Digi FM
Minodora, imagini impresionante înainte și după ce a slăbit 40 de kilograme. Fanii au reacționat: „Asta...
Digi Sport
Întrebat despre Denis Alibec, Gigi Becali a răspuns sec, în PATRU cuvinte
Pro FM
Vara s-a terminat, dar nu și aparițiile incendiare ale Elenei Ionescu în costum de baie. Mix perfect de...
Film Now
Ce este clauza de cocaină din contractul prenupțial al lui Nicole Kidman și Keith Urban. Fanii, revoltați...
Adevarul
Spoofing‑ul, escrocheria perfectă: cum ți se fură datele sau ți se accesează contul bancar. Chiar și...
Newsweek
Ce se urmărește prin trecerea tuturor pensiilor pe card? Ce acuzații halucinante se aduc băncilor?
Digi FM
Papa Leon şi Arnold Schwarzenegger fac apel la cetăţeni să „pună presiune pe guverne” pentru a stăvili...
Digi World
De ce e mai sănătos pentru copii să crească alături de un câine decât lângă o pisică. Studiul care schimbă...
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
O actriță de la Hollywood s-a despărțit de soțul ei după 28 de ani de căsnicie. Fuseseră implicați într-un...
UTV
Andreea Bălan și George Burcea, surpriză după cinci ani de la divorț. Foștii soți, fotografiați împreună cu...