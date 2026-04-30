digistoria

1945 SFÂRȘITUL LUI HITLER

Adolf Hitler și Eva Braun, la nici două zile după căsătorie, se sinucid în buncărul lor din Berlin. Înainte de a se sinucide, Hitler ordonă uciderea câinelui său, Blondi.

Hitler știa cum sfârșise Mussolini și nu voia să fie umilit în același mod. Trupurile dictatorului și ale soției sale sunt duse la suprafață, stropite cu benzină și arse.

Sovieticii au recuperat ce a rămas din Hitler. Anunțul că cel mai detestat om de pe glob a murit a fost făcut a doua zi, pe 1 mai. Vestea a fost pe primele pagini ale ziarelor.

1945 - SECERA ȘI CIOCANUL PESTE BERLIN



La câteva ore după moartea lui Hitler, dar fără să știe că dictatorul e mort, soldați sovietici arborau steagul roșu cu seceră și ciocan pe clădirea Reichstag din Berlin.

Stalin dorea ca drapelul să fluture în capitala inamicului înainte de 1 mai. Un soldat kazah intră în clădire la 22:40 și pune steagul pe o statuie care personifica Germania.

Pentru că era noapte, momentul nu a fost fotografiat. Pozele celebre cu ridicarea steagului pe clădirea Reichstag sunt făcute pentru propagandă, pe data de 2 mai.

2013 - OLANDA PRIMEȘTE UN REGE

Acum 13 ani, un bărbat urca pe tronul Olandei pentru prima dată în 123 de ani. Prințul Willem-Alexander devenea rege după abdicarea mamei lui, regina Beatrix.

Regele a ieșit în balconul Palatului Regal din Amsterdam, alături de mama sa, și a salutat zecile de mii de oameni care erau strânși acolo să-l felicite pe noul monarh.

Regele Willem-Alexander și regina Maxima au depus jurământul în fața Parlamentului. Monarhii olandezi nu sunt încoronați, dar coroana e prezentă la ceremonie.

