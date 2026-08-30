digistoria

70 - TEMPLU DISTRUS

Templul evreiesc din Ierusalim, numit al doilea templu sau templul lui Irod, a fost distrus de armatele romane care au intrat în oraș să încheie o revoltă a evreilor.

Templul, centrul religiei iudaice, fusese construit cu 600 de ani înainte, când evreii reveniseră acasă după exilul în Babilon. Distrugerea lui a marcat sfârșitul unei epoci.

Pe ruinele templului lui Irod se află acum moscheea Al-Aqsa și Domul Stâncii. Zidul Plângerii, loc sacru pentru evrei, datează din perioada celui de-al doilea templu.

1940 - DICTATUL DE LA VIENA

Germania și Italia au forțat România să cedeze nordul Transilvaniei, inclusiv orașele Oradea, Cluj-Napoca și Târgu Mureș, Ungariei conduse de Miklos Horthy.

Budapesta era aliată cu naziștii și primise deja părți din Cehoslovacia. Asta, în timp ce regatul României ajutase Polonia în 1939 iar Carol al II-lea îl detesta pe Hitler.

Acordul pentru cedarea Ardealului de Nord a fost semnat la Viena. Condițiile au fost dictate de Germania și Italia, de aici și numele rămas în istorie, „dictatul de la Viena”.

2021 - FINALUL RĂZBOIULUI

Are loc finalul celui mai lung război din istoria Statelor Unite. După aproape 20 de ani de lupte, ultimii soldați americani plecau în grabă din Afganistan.

Generalul Chris Donahue a fost ultimul care a plecat. Fotografia cu el, când se urcă în avionul de transport, a devenit un simbol al retragerii și al finalului războiului.

La câteva ore după ce a decolat ultimul avion american, luptători talibani au ocupat aeroportul din Kabul și au proclamat victoria contra SUA, după 20 de ani de lupte.

Editor : Ș.R.