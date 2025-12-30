digistoria

1947 - REGELE MIHAI, FORȚAT SĂ ABDICE

Gheorghe Gheorghiu-Dej și Petru Groza se întâlnesc cu Regele Mihai la Palatul Elisabeta. Îl amenință pe suveran că ucid 1.000 de studenți dacă nu acceptă să abdice.

Regele Mihai și Regina-Mamă Elena încearcă să sune după ajutor, dar telefonul era tăiat iar palatul era înconjurat de soldați loiali comuniștilor și URSS. Nu puteau scăpa.

Ca să salveze tinerii aflați în închisorile comuniste și să nu înceapă un război civil în țară, Regele Mihai acceptă să abdice. Dar din exil, a denunțat actul drept ilegal.

1916 - MOARTEA LUI RASPUTIN

Grigori Rasputin, călugăr, mistic și sfetnic al împărătesei Rusiei, a fost ucis de un grup de ofițeri deranjați de influența lui asupra familiei imperiale.

Prințul Felix Iusupov l-a invitat pe Rasputin la palatul său din Sankt Petersburg, sub pretextul unei petreceri. Acolo erau și ceilalți ofițeri și nobili care îl urau pe călugăr.

Rasputin a mâncat multe prăjituri otrăvite, dar nu a pățit nimic. După ce a văzut aceste lucruri, prințul Iusupov, din disperare, a luat un pistol și l-a împușcat pe călugăr.

2006 - CONDAMNAT LA MOARTE

Este pusă în aplicare condamnarea la moarte a lui Saddam Hussein. Dictatorul irakian e executat la Camp Justice, o bază militară irakiano-americană din Bagdad.

Ultimele cuvinte ale lui Saddam Hussein au fost un crez islamic. Cineva a filmat cu telefonul execuția, deși nu avea voie. Clipul s-a răspândit rapid în jurul lumii online.

A doua zi, Saddam Hussein a fost îngropat în Tikrit, orașul său natal. George Bush Jr. a spus ulterior că și-ar fi dorit ca dictatorul să aibă o execuție mai demnă.

Editor : Ș.A.