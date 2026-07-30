Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 30 iulie Data publicării: 30.07.2026 07:35 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 2003 - Ultima Broscuță 1966 - Meci istoric 1975 - Dispariție misterioasă Bolojan, despre relația cu Nicușor Dan: „Nu văd o problemă”. Ce spune despre întârzierea desemnării premierului Ipotezele în cazul atacului asupra ANP. Șeful DNSC, detalii despre cine ar fi făptașii: „Gruparea a mai fost prezentă în România” Bolojan, apel către români după oprirea centralei nucleare de la Cernavodă: Reduceți consumul de energie în orele de vârf Alerta cu bombă din Portul Constanța. Radu Miruță: Amenințare transmisă de pe numere din Ucraina și Polonia, posibil creată cu AI Incendii pe insula Paros: 10 localități evacuate,100 de pompieri se luptă cu flăcările Un nou val de caniculă în România: când se ating temperaturile maxime și care sunt regiunile cele mai afectate Pompier român în Franța: „Fiecare intervenție presupune riscuri reale” Dragoș Pîslaru anunță încă două săptămâni de negocieri cu sindicatele pe legea salarizării „Opriți-vă! Distrugeți sistemul de sănătate”. Rogobete cere explicații după ce Bihorul a primit mai multe posturi decât județe mai mari 2003 - Ultima BroscuțăDe pe linia de asamblare a unei fabrici din Mexic a ieșit ultima „Broscuță” clasică. Aveam numărul 21.529.464. O trupă de Mariachi i-a cântat o melodie de despărțire. Ultima „Broscuță”, vopsită în albastru deschis, a fost dusă imediat la muzeul VW din Germania. A fost finalul carierei de 65 de ani a unei mașini foarte îndrăgite.Dintr-un vehicul gândit ca germanii să se deplaseze pe autostrăzile făcute de naziști, a ajuns un simbol al renașterii Germaniei și al contraculturii hippie.1966 - Meci istoricNaționala de fotbal a Angliei a bătut Germania de Vest și a câștigat campionatul mondial găzduit chiar de englezi. Finala s-a jucat pe stadionul Wembley din Londra. Scorul final a fost 4-2, după prelungiri. Sir Geoffrey Hurst a marcat un hat-trick. Pentru englezi, victoria a fost și mai dulce, pentru că au câștigat în fața vechilor dușmani.Aproape 100.000 de oameni erau în tribune, inclusiv Regina Elisabeta a II-a, care a înmânat trofeul Jules Rimet câștigătorilor. Anglia nu a câștigat un alt trofeu major.1975 - Dispariție misterioasăJimmy Hoffa, unul dintre cei mai importanți lideri sindicali din SUA, dispare fără urmă din parcarea unui restaurant. Nu mai e văzut vreodată, nici viu, nici mort.Hoffa urma să aibă o întâlnire cu doi lideri mafioți, dar aceștia nu au apărut. Sindicalistul și-a sunat soția ș a rugat-o să facă niște friptură, că vine direct acasă.Martori l-au văzut pe Jimmy Hoffa urcându-se într-o mașină necunoscută. Hoffa a fost declarat mort în 1982. Cadavrul nu a fost găsit și încă este căutat prin Detroit. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 „Am găsit toate documentele clasificate”. Înregistrările pe care Biden a încercat ani la... 2 Reacția Varșoviei după ce Vladimir Putin a afirmat că o parte din Ucraina va fi cedată... 3 „Luna de miere” a lui Peter Magyar s-a încheiat. „Afacerea Judit Polgar” a dus la... 4 De ce are Dunărea un debit atât de scăzut, deși în România a plouat? Explicațiile... 5 Grindeanu anunță că 14 deputați PNL „au trecut peste ordinul lui Bolojan” și au votat...