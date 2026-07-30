digistoria

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Din articol
2003 - Ultima Broscuță 1966 - Meci istoric 1975 - Dispariție misterioasă

2003 - Ultima Broscuță

De pe linia de asamblare a unei fabrici din Mexic a ieșit ultima „Broscuță” clasică. Aveam numărul 21.529.464. O trupă de Mariachi i-a cântat o melodie de despărțire.

Ultima „Broscuță”, vopsită în albastru deschis, a fost dusă imediat la muzeul VW din Germania. A fost finalul carierei de 65 de ani a unei mașini foarte îndrăgite.

Dintr-un vehicul gândit ca germanii să se deplaseze pe autostrăzile făcute de naziști, a ajuns un simbol al renașterii Germaniei și al contraculturii hippie.

1966 - Meci istoric

Naționala de fotbal a Angliei a bătut Germania de Vest și a câștigat campionatul mondial găzduit chiar de englezi. Finala s-a jucat pe stadionul Wembley din Londra.

Scorul final a fost 4-2, după prelungiri. Sir Geoffrey Hurst a marcat un hat-trick. Pentru englezi, victoria a fost și mai dulce, pentru că au câștigat în fața vechilor dușmani.

Aproape 100.000 de oameni erau în tribune, inclusiv Regina Elisabeta a II-a, care a înmânat trofeul Jules Rimet câștigătorilor. Anglia nu a câștigat un alt trofeu major.

1975 - Dispariție misterioasă

Jimmy Hoffa, unul dintre cei mai importanți lideri sindicali din SUA, dispare fără urmă din parcarea unui restaurant. Nu mai e văzut vreodată, nici viu, nici mort.

Hoffa urma să aibă o întâlnire cu doi lideri mafioți, dar aceștia nu au apărut. Sindicalistul și-a sunat soția ș a rugat-o să facă niște friptură, că vine direct acasă.

Martori l-au văzut pe Jimmy Hoffa urcându-se într-o mașină necunoscută. Hoffa a fost declarat mort în 1982. Cadavrul nu a fost găsit și încă este căutat prin Detroit.

Editor : B.E.

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