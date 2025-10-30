Live TV

Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 30 octombrie

Data publicării:
cole (1)

2015 - #COLECTIV

Trupa de heavy metal „Goodbye to Gravity” își lansa noul album. Peste 300 de oameni au venit la concertul din clubul Colectiv din București. Nimeni nu bănuia ce a urmat.

La o oră de la începutul concertului, au fost pornite efectele pirotehnice şi iadul s-a dezlănţuit. Clubul a fost rapid cuprins de flăcări. 153 de secunde a durat incendiul.

27 de tineri au murit pe loc, alţi 37 s-au decedat în următoarele luni din cauza rănilor suferite: arsuri grave şi intoxicaţi cu fum. Alţi peste 160 au fost răniţi.

1938 - EXTRATEREȘTRII LA RADIO

Milioane de oameni din Statele Unite au crezut că marțienii au invadat statul New Jersey. Auziseră la radio, la știri, că războiul între Pământ și Marte începuse deja.

Panica a fost creată de o adaptare pentru teatru radiofonic a romanului „Războiul Lumilor” al lui H.G. Wells. Cartea a fost transformată într-o serie de buletine de știri.

Cei care au prins începutul emisiunii, știau despre ce este vorba. Dar mulți au dat drumul pe parcurs, și s-au panicat. Actorul american Orson Welles a fost naratorul piesei.

1961 - APOGEUL BOMBELOR NUCLEARE

Un avion Tupolev 95 își arunca încărcătura deasupra unei insule din nordul URSS. Când ajunge la o altitudine de 4.000 m, bomba se detonează iar noaptea a devenit zi.

A fost cea mai puternică explozie nucleară înregistrată vreodată. Țar Bomba, așa cum a fost poreclită, a avut o forță de 50 MT, de 10 ori cât toate bombele din WW2.

Explozia s-a văzut de la la 1.000 km depărtare. Ciuperca nucleară era vizibilă și de la 800 km de locul exploziei. Unda de șoc a înconjurat planeta de trei ori.

Editor : A.D.V.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
1
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade necontributive sunt...
soldati americani mihail kogalniceanu
2
MApN: SUA au anunțat România că retrag soldați americani de la baza Mihail Kogălniceanu
certificat de nastere
3
MAI anunță ce nu trebuie să facem niciodată cu certificatele de naştere şi de căsătorie...
Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău, chirurgul Ştefania Szabo.
4
Ce au găsit anchetatorii în camera de gardă unde a murit Ștefania Szabo. Familia...
Nicusor dan da declaratii unui cameraman pe pista, avion militar in spate
5
Prima reacție a lui Nicușor Dan după anunțul privind retragerea soldaților americani din...
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost făcute publice. Surprinzător: ce a făcut victima
Digi Sport
PATRU bărbați s-au năpustit asupra lui Andrei, în plină stradă! Imaginile au fost făcute publice. Surprinzător: ce a făcut victima
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
oana gheorghiu asociatia daruieste viata
Vicepremierul Oana Gheorghiu, declarații în exclusivitate la Digi24
h2-D_lF9
Marş de comemorare la 10 ani de la incendiul din Clubul Colectiv...
sondat american steag SUA mihail kogalniceanu
„Nu am reușit să îi ținem aici, dar ei ne-au luat fetele”...
colaj foto cu pandaru si negrutiu
De ce vrea Sorin Grindeanu eliminarea Oanei Gheorghiu din Guvern...
Ultimele știri
UE renunţă la interceptarea conversaţiilor private online ca metodă de detectare a pedofililor
REZULTATE LOTO - Joi, 30 octombrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Recep Erdogan l-a apostrofat pe cancelarul Friedrich Merz: „Germania nu vede genocidul israelian din Gaza?” Ce răspuns a primit
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 29 octombrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 28 octombrie
Copy of Untitled
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 27 octombrie
adfvgafva
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 26 octombrie
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 25 octombrie
Partenerii noștri
Pe Roz
O fată dată dispărută în adolescență s-a logodit cu polițistul care a căutat-o: “Cineva a spus că e eroul...
Cancan
Primele rezultate ale necropsiei Ștefaniei Szabo. Ce au descoperit medicii legiști
Fanatik.ro
Cine este partenerul de viață al vicepremierului Oana Gheorghiu. Are o funcție de conducere într-o companie...
editiadedimineata.ro
10 ani după Colectiv: solistul Goodbye to Gravity lansează The Memento Project
Fanatik.ro
“Ce vreți, mă? Titlu? Pofta-n cui!”. Gigi Becali râde de olteni după scandalul fani – Rădoi – jucători după...
Adevărul
Putin pierde cel mai bizar război din ultimii 150 de ani. Focul s-a întors în Rusia
Playtech
Zilele în care nu se spală și nu se muncește în noiembrie 2025. Calendar complet al sărbătorilor
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi Sport
Gigi Becali a donat 2.000.000 €, apoi a fost interzis! Anunțul Patriarhiei: ”Au atras atenția în mod repetat”
Pro FM
Lora, adevărul despre perioada în care și-a pierdut tatăl: „Am avut tot timpul orgoliul femeii care poate...
Film Now
Sydney Sweeney, noua femeie fatală de la Hollywood, într-o rochie care nu a lăsat loc imaginației. Eleganță...
Adevarul
CCR nu publică motivarea deciziei privind pensiile magistraţilor, motiv pentru care România riscă să piardă...
Newsweek
Tabelul care arată când poți ieși la pensie în funcție de anul nașterii. Cum știi ce vechime ai?
Digi FM
George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan, candidat la Primăria Capitalei din partea POT: "Salutare...
Digi World
Săritul corzii, exercițiul complet care îți transformă corpul în doar câteva minute pe zi. Ce beneficii aduce...
Digi Animal World
Ce rasă de câine ți se potrivește în funcție de zodie. Află ce prieten blănos ți-a fost „sortit” de stele
Film Now
Un cuplu atât de admirat. Paul Bettany și Jennifer Connelly, de mână pe covorul roșu, la o premieră pe...
UTV
Sydney Sweeney a întors toate privirile într-o rochie transparentă la gala Variety din Los Angeles