Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 30 octombrie

2015 - #COLECTIV

Trupa de heavy metal „Goodbye to Gravity” își lansa noul album. Peste 300 de oameni au venit la concertul din clubul Colectiv din București. Nimeni nu bănuia ce a urmat.

La o oră de la începutul concertului, au fost pornite efectele pirotehnice şi iadul s-a dezlănţuit. Clubul a fost rapid cuprins de flăcări. 153 de secunde a durat incendiul.

27 de tineri au murit pe loc, alţi 37 s-au decedat în următoarele luni din cauza rănilor suferite: arsuri grave şi intoxicaţi cu fum. Alţi peste 160 au fost răniţi.

1938 - EXTRATEREȘTRII LA RADIO

Milioane de oameni din Statele Unite au crezut că marțienii au invadat statul New Jersey. Auziseră la radio, la știri, că războiul între Pământ și Marte începuse deja.

Panica a fost creată de o adaptare pentru teatru radiofonic a romanului „Războiul Lumilor” al lui H.G. Wells. Cartea a fost transformată într-o serie de buletine de știri.

Cei care au prins începutul emisiunii, știau despre ce este vorba. Dar mulți au dat drumul pe parcurs, și s-au panicat. Actorul american Orson Welles a fost naratorul piesei.

1961 - APOGEUL BOMBELOR NUCLEARE

Un avion Tupolev 95 își arunca încărcătura deasupra unei insule din nordul URSS. Când ajunge la o altitudine de 4.000 m, bomba se detonează iar noaptea a devenit zi.

A fost cea mai puternică explozie nucleară înregistrată vreodată. Țar Bomba, așa cum a fost poreclită, a avut o forță de 50 MT, de 10 ori cât toate bombele din WW2.

Explozia s-a văzut de la la 1.000 km depărtare. Ciuperca nucleară era vizibilă și de la 800 km de locul exploziei. Unda de șoc a înconjurat planeta de trei ori.

