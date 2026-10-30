Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 30 octombrie Data publicării: 30.10.2026 08:34 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Actorul Patrick Stewart, intepretul celebrului Jean Luc Picard din „Star Trek - Generația următoare”, a murit la vârsta de 86 de ani Primele imagini cu una dintre dronele maritime care au lovit o navă în largul Bulgariei Șeful ROMARM: „Am fost avertizați de SRI la începutul anului 2026 asupra riscurilor unor acțiuni de sabotaj” Zece marinari blocați de peste trei luni în Portul Constanța, după ce proprietarul a abandonat nava. Doi au probleme grave de sănătate Starea de alertă la Centrala de la Cernavodă a fost prelungită: reactoarele 1 și 2 rămân oprite și în noiembrie Nazare, despre cele 60 de miliarde de lei cerute de ministere la rectificarea bugetară: „Acea sumă este un pic exagerată” Guvernul pregătește două rectificări bugetare. De unde ar putea veni banii pentru salariile din MAI, sănătate, și agricultori (surse) Filmul tragediei feroviare din Spania. Cele 17 minute în care accidentul ar fi putut fi evitat: semnalele de alarmă ignorate Noi informații în cazul fabricii Carfil: suspecții ar fi venit în recunoaștere cu câteva zile înainte de tentativa de sabotaj 2015 - #COLECTIV Trupa de heavy metal „Goodbye to Gravity” își lansa noul album. Peste 300 de oameni au venit la concertul din clubul Colectiv din București. Nimeni nu bănuia ce a urmat.La o oră de la începutul concertului, au fost pornite efectele pirotehnice şi iadul s-a dezlănţuit. Clubul a fost rapid cuprins de flăcări. 153 de secunde a durat incendiul.27 de tineri au murit pe loc, alţi 37 și-au pierdut viața în următoarele luni din cauza rănilor suferite: arsuri grave şi intoxicaţii cu fum. Alţi peste 160 au fost răniţi. 1961 - APOGEUL BOMBELOR NUCLEAREUn avion Tupolev 95 își arunca încărcătura deasupra unei insule din nordul URSS. Când ajunge la o altitudine de 4.000 m, bomba s-a detonat iar noaptea a devenit zi.A fost cea mai puternică explozie nucleară înregistrată vreodată. Țar Bomba, așa cum a fost poreclită, a avut o forță de 50 MT, de 10 ori cât toate bombele din WW2.Explozia s-a văzut de la 1.000 km depărtare. Ciuperca nucleară era vizibilă și de la 800 km de locul exploziei. Unda de șoc a înconjurat planeta de trei ori.1938 - EXTRATEREȘTRII LA RADIOMilioane de oameni din Statele Unite au crezut că marțienii au invadat statul New Jersey. Auziseră la radio, la știri, că războiul între Pământ și Marte începuse deja.Panica a venit de la o adaptare pentru teatru radiofonic a romanului „Războiul Lumilor” al lui H.G. Wells. Cartea a fost transformată într-o serie de buletine de știri.Cei care au prins începutul emisiunii știau despre ce este vorba. Dar mulți au dat drumul pe parcurs și s-au panicat. Actorul american Orson Welles a fost naratorul piesei. Editor : C.S. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Zelenski, schimbare radicală de poziție în negocierile de pace. Anunțul liderului de la... 2 Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii care... 3 Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de... 4 Rusia a lansat o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-un submarin nuclear... 5 Patrick Stewart a murit. Actorul faimos pentru rolul căpitanului Jean Luc Picard din...