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Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 30 septembrie

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1938 - HITLER PĂCĂLEȘTE EUROPA

Se semna Acordul de la Munchen între Germania, Italia, Franța și Marea Britanie. A fost tratatul prin care Hitler a păcălit marile puteri europene.

Hitler a promis Franței și UK că nu va mai ataca ceva dacă va fi acceptată anexarea unei părți din Cehoslovacia. Francezii și britancii l-au crezut pe dictatorul nazist.

Premierul UK, Neville Chamberlain, s-a întors la Londra, a fluturat tratatul și a zis că documentul va garanta pacea în Europa. După nici un an, Germania a invadat Polonia.

1954 - ENERGIE NUCLEARĂ PENTRU ADÂNCURI

USS Nautilus se alătura oficial US Navy. Submarinul era prima navă cu propulsie nucleară din istorie. Era numit după submarinul din povestea lui Jules Verne.

Grație reactorului nuclear, care nu avea nevoie de aer, submarinul putea rămâne sub apă perioade foarte lungi. În 1958, Nautilus a trecut pe sub gheața de la Polul Nord.

Submarinele nucleare au schimbat complet Războiul Rece. Sunt, poate, cea mai importantă parte a triadei nucleare, deoarece pot sta ascunse și pot ataca de oriunde.

2005 - CARICATURI CONTROVERSATE

Un ziar din Danemarca publica în paginile sale desene cu profetul Mahomed. A fost modul prin care cotidianul protesta față de islamiștii radicali din societate.

Caricaturile au fost parte a unui articol numit „Fața lui Mahomed”, prin care erau criticați musulmanii care refuză să se integreze în societatea din Danemarca.

Caricaturile au dus la un val de proteste violente în lumea musulmană și de atacuri teroriste. În unele țări islamice, demonstranții au incendiat biserici și au atacat creștini.

Editor : C.S.

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