digistoria

1997 - MOARTEA PRINȚESEI

Prințesa Diana și partenerul ei, Dodi Al-Fayed, au murit după ce mașina cu care mergeau prin Paris s-a lovit cu forță de stâlpii de susținere ai tunelului Pont de l'Alma.

Limuzina mergea cu 105 km/h în momentul impactului. Șoferul, Henri Paul, avea o alcoolemie de trei ori peste limita legală. Prințesa și iubitul nu purtau centuri.

Dodi Al-Fayed și Henri Paul au murit pe loc. Prințesa Diana a murit la spital, din cauza rănilor. Speculațiile cu privire la un presupus asasinat asupra prințesei persistă și azi.

1939 - PRETEXT CRIMINAL

Soldați SS, îmbrăcați în uniforme poloneze, au atacat stația radio Gleiwitz, pe atunci în Germania, lângă granița cu Polonia. Locul se numește acum Gliwice și e în Polonia.

Militarii au ocupat stația radio și au transmis un mesaj în poloneză. De asemenea, au adus prizonieri de la Dachau și i-au ucis lângă antenă, ca să pară victime ale atacului.

Naziștii au folosit acest atac fals ca să justifice decizia invadării Poloniei. Liderul trupelor SS de la Gleiwitz a supraviețuit războiului și a dezvăluit totul în 1945.

1986 - DEZASTRU ÎN MAREA NEAGRĂ

423 de oameni mor după ce nava de croazieră sovietică Amiral Nahimov se scufundă ca urmare a coliziunii cu o navă cargo, în estul Mării Negre.

Nava plecase din portul Novorosiisk și se ducea la Soci. Majoritatea pasagerilor erau ucraineni. Impactul a avut loc aproape de miezul nopții, când turiștii erau în camere.

Amiral Nahimov s-a scufundat în 7 minute. Nava fusese construită în Germania în 1925 și se numise „Berlin”. În 1945, a fost luată de URSS ca pradă de război.

Editor : C.S.