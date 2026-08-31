Live TV

Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 31 august

Data publicării:
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

1997 - MOARTEA PRINȚESEI

Prințesa Diana și partenerul ei, Dodi Al-Fayed, au murit după ce mașina cu care mergeau prin Paris s-a lovit cu forță de stâlpii de susținere ai tunelului Pont de l'Alma.

Limuzina mergea cu 105 km/h în momentul impactului. Șoferul, Henri Paul, avea o alcoolemie de trei ori peste limita legală. Prințesa și iubitul nu purtau centuri.

Dodi Al-Fayed și Henri Paul au murit pe loc. Prințesa Diana a murit la spital, din cauza rănilor. Speculațiile cu privire la un presupus asasinat asupra prințesei persistă și azi.

1939 - PRETEXT CRIMINAL

Soldați SS, îmbrăcați în uniforme poloneze, au atacat stația radio Gleiwitz, pe atunci în Germania, lângă granița cu Polonia. Locul se numește acum Gliwice și e în Polonia.

Militarii au ocupat stația radio și au transmis un mesaj în poloneză. De asemenea, au adus prizonieri de la Dachau și i-au ucis lângă antenă, ca să pară victime ale atacului.

Naziștii au folosit acest atac fals ca să justifice decizia invadării Poloniei. Liderul trupelor SS de la Gleiwitz a supraviețuit războiului și a dezvăluit totul în 1945.

1986 - DEZASTRU ÎN MAREA NEAGRĂ

423 de oameni mor după ce nava de croazieră sovietică Amiral Nahimov se scufundă ca urmare a coliziunii cu o navă cargo, în estul Mării Negre.

Nava plecase din portul Novorosiisk și se ducea la Soci. Majoritatea pasagerilor erau ucraineni. Impactul a avut loc aproape de miezul nopții, când turiștii erau în camere.

Amiral Nahimov s-a scufundat în 7 minute. Nava fusese construită în Germania în 1925 și se numise „Berlin”. În 1945, a fost luată de URSS ca pradă de război.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Donald Trump
1
Trump pune presiune pe Londra: SUA amenință cu retragerea sprijinului pentru Insulele...
explozie nucleara profimedia-0148308083
2
Rusia spune care e singura situație în care ar folosi arme nucleare împotriva...
MCZoPTQ0MCZoYXNoPTI4N2YwMTUxODFlYzE3ODcyMjU5NTllNDQyMzZlZTQy.thumb
3
Pe cine ar vota bucureștenii dacă ar fi alegeri. Partidul clasat pe primul loc ar obține...
De la ce valori devine periculoasă tensiunea arterială. Foto Getty Images
4
De la ce valori devine periculoasă tensiunea arterială. Alimentele recomandate de...
Donald Trump
5
În timp ce președinția lui se clatină, Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe...
Ana-Maria Brânză s-a recăsătorit, la doi ani și jumătate de la divorț
Digi Sport
Ana-Maria Brânză s-a recăsătorit, la doi ani și jumătate de la divorț
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 30 august
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 29 august
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 28 august
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 27 august
digistoria
Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 26 august
Recomandările redacţiei
Romanian Minister of Defense, Press Conference, Bucharest, Romania - 05 Feb 2026
Radu Miruţă: Nu cred că există vreo intenţie ca Rusia să atace vreo...
Examen pentru admiterea la liceu 2027. Foto Getty Images
Ministrul Educației, noi precizări despre concursul separat de...
ilustrație cu un atac cu dronă asupra unui tanc / operator de drone din Ucraina
Delta, cea mai puternică armă a Ucrainei: un sistem fără de care...
insula
SUA au lansat atacuri asupra Iranului, primele din ultima lună...
Ultimele știri
Inundații masive în Marele Canion: cel puțin 20 de persoane au fost date dispărute
O muscă din Arctica a ajuns în Antarctica. Oamenii de ştiinţă avertizează: poate provoca „o destabilizare ecosistemică a mediului”
Noul război energetic din estul Mediteranei. Cine câștigă bătălia pentru vastele zăcăminte de gaze naturale din adâncul mării
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Botez de poveste pentru a cincea fetiță a Laurei Cosoi. Nina, înconjurată cu iubire de cele patru surori...
Cancan
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza: Ce se întâmplă începând cu 11 septembrie, în toată România
Fanatik.ro
Anamaria Prodan a spus adevărul despre relația cu Gigi Becali: ”Ne-am iertat unul pe celălalt”
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Marius Șumudică, situație rară la CFR: „Jucătorii sunt la Cluj și nu pot să-i înregistrez”. Când primește...
Adevărul
„Nu se mai întorc cu adevărat acasă. Acea lume a dispărut”. Tinerii germani care au în grijă moștenirea...
Playtech
Ai voie să tai copacul din propria curte? Când îți trebuie aprobare și ce amenzi poți risca în 2026
Digi FM
Ce a pățit un britanic în prima zi în București. A vrut să plătească biletul în autobuz și s-a trezit cu 80...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"A înnebunit lumea": Gigi Becali a spus un singur lucru despre soția lui Vali Crețu, în direct la TV!
Pro FM
Iubita lui CRBL, despre cum a acceptat mama ei relația cu solistul cu 23 de ani mai mare: "Evident că nu a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
“Faptul că încă îl avem… Este cel mai important lucru”. Fiica cea mare a lui Bruce Willis, despre lupta...
Adevarul
Situația în care șoferii sunt obligați să oprească, chiar dacă pietonii nu sunt pe trecere. Amenda depășește...
Newsweek
Cați ani trebuie sa muncești pentru o pensie de 3.000 de lei? Câte puncte de stabilitate trebuie să ai?
Digi FM
Liviu Vârciu, surpriză neplăcută în vacanța all inclusive din Bulgaria: "Să știți de la ce mi-e rău". A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se poate întâmpla dacă folosești produse de înfrumusețare expirate. Lucrurile la care să fii atent, pe...
Digi Animal World
Ce a pățit un bărbat care aștepta la semafor pe un scuter? Imagini virale cu un câine care l-a „luat” prin...
Film Now
Ryan Reynolds, declarație superbă de ziua lui Blake Lively și imagini dulci de familie: "Cea mai bună...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja