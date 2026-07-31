digistoria

1703 - Bătut cu flori

Daniel Defoe, autorul britanic care i-a dat naștere lui Robinson Crusoe, a fost pus la stâlpul infamiei pentru un pamflet satiric, foarte agresiv, publicat anonim.

Textul a enervat guvernarea vremii, iar autorul a fost găsit rapid. Daniel Defoe a fost acuzat de calomnie și a fost condamnat la trei zile la stâlpul infamiei, plus amendă.

Cât aștepta pedeapsa, Defoe a scris un poem despre ce îl aștepta. Textul a fost un succes. Publicul, în loc să arunce în el cu gunoaie, l-a bombardat cu petale de flori.

2012 - Record de medalii

Înotătorul american Michael Phelps a devenit sportivul cu cele mai multe medalii obținute la Jocurile Olimpice. În ediția de la Londra, câștiga ce-a de-a 19-a medalie.

Până atunci, recordul pentru cele mai multe medalii era deținut de o gimnastă din URSS. Michael Phelps a zis, într-un interviu, că a mers la Londra să doboare recordul.

Înotătorul american nu s-a oprit aici. În prezent, el are 28 de medalii, câștigate la cinci ediții de Jocuri Olimpice. 23 dintre aceste medalii sunt de aur, un alt record.

1970 - Ultima porție de rom

Se sfârșește una dintre cele mai vechi tradiții ale Marinei Regale Britanice. Marinarii primesc pentru ultima dată, porția zilnică de rom marinăresc.

Era finalul unei tradiții care ținea de trei secole. Ultima porție de rom a fost oferită, ca și până atunci, la prânz. Dar presa vremii a scris că unii marinari au purtat doliu.

Amiralitatea britanică a decis că alcoolul afectează capacitatea echipajelor de a gestiona sistemele din ce în ce mai complicate de la bordul navelor moderne.

Editor : B.E.