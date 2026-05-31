Video Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 31 mai

2019 PAPA FRANCISC ÎN ROMÂNIA

Papa Francisc ajungea în România pentru o vizită de trei zile. Era al doilea papă care venea în țara noastră, după călătoria istorică a Papei Ioan Paul al II-lea din 1999.

„Să mergem împreună” a fost motto-ul vizitei papale. Liderul catolic a fost în București, Iași, Șumuleu-Ciuc și Blaj, centrul spiritual al greco-catolicilor din România.

În ultima zi a vizitei, pe Câmpia Libertății de la Blaj, Papa Francisc a beatificat 7 episcopi greco-catolici, torturați sau uciși de regimul comunist pentru credința lor.

1916 CIOCNIRE ÎNTRE URIAȘI NAVALI

Flotele Marii Britanii și Germaniei se confruntă în Marea Nordului, lângă peninsula Iutlanda. Navele germane voiau să scoată din bord și să distrugă vasele britanice.

99 de nave germane s-au luptat cu 151 de vase britanice. Marina Regală avea avantaj și la numărul de cuirasate, cele mai mari și importante nave din flotele de atunci.

Bătălia Iutlandei a fost ultima mare luptă din istorie între cuirasate. Bătălia s-a terminat fără un câștigător clar. În prezent, rolul cuirasatelor a fost luat de portavioane.

1911 TITANIC LANSAT LA APĂ

De la șantierul naval Harland&Wolff din Belfast e lansată la apă cea mai mare navă din lume, de la acea vreme. Titanic urma să fie vedeta flotei companiei White Star.

Avea peste 269 m lungime, 10 punți și trei motoare. Șantierul a trebuit să se extindă ca să facă loc pentru Titanic. Echiparea navei a mai durat încă 10 luni.

Ca o coincidență stranie, ultimul supraviețuitor al scufundării Titanic, Millvina Dean, a murit în 2009, în ziua în care se împlineau 97 de ani de la lansarea navei.

