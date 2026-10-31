Video Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 31 octombrie Data publicării: 31.10.2026 07:25 Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Din articol 1541 - Judecata de apoi 1940 - Victorie în fața nazismului 1961 - Îngroparea dictatorului Cinci suspecți în cazul unuia dintre cele mai spectaculoase jafuri din Europa, identificați. Recompense pentru prinderea lor Accident grav în Craiova: Trei pietoni au fost loviți de o mașină pe trotuar și au ajuns la spital Răspunsul lui Intotero, întrebată despre revenirea lui Cazan la Apele Române: Înțeleg că e frustrată că nu mai ocupă acest portofoliu Actorul Patrick Stewart, intepretul celebrului Jean Luc Picard din „Star Trek - Generația următoare”, a murit la vârsta de 86 de ani Primele imagini cu una dintre dronele maritime care au lovit o navă în largul Bulgariei Șeful ROMARM: „Am fost avertizați de SRI la începutul anului 2026 asupra riscurilor unor acțiuni de sabotaj” Zece marinari blocați de peste trei luni în Portul Constanța, după ce proprietarul a abandonat nava. Doi au probleme grave de sănătate Starea de alertă la Centrala de la Cernavodă a fost prelungită: reactoarele 1 și 2 rămân oprite și în noiembrie Nazare, despre cele 60 de miliarde de lei cerute de ministere la rectificarea bugetară: „Acea sumă este un pic exagerată” 1541 - Judecata de apoiDupă cinci ani de lucru, Michelangelo termină una dintre capodoperele sale: fresca „Judecata de Apoi” de pe peretele altarului Capelei Sixtine de la Vatican. Fresca prezintă a doua venire a lui Hristos pe Pământ și judecata de apoi a omenirii. Michelangelo avea 66 de ani și terminase tavanul Capelei Sixtine cu 29 de ani înainte.Fresca a fost lăudată și criticată încă de la început. Sunt aproape 300 de personaje, iar majoritatea bărbaților și îngerilor au fost pictați nud. Unii au fost acoperiți ulterior.1940 - Victorie în fața nazismuluiMarea Britanie proclamă victoria în confruntarea aeriană cu Luftwaffe deasupra Canalului Mânecii. Bătălia Angliei s-a terminat cu victoria aliaților. Pentru că forța aeriană a britanicilor nu a fost înfrântă, Hitler a amânat definitiv invazia terestră a Marii Britanii. A fost prima mare înfrângere pentru Al Treilea Reich.A fost un punct de cotitură pentru istoria omenirii. Insulele britanice, rămase libere, deveneau rampă de lansare pentru aliații care au eliberat Europa de Vest în 1944.1961 - Îngroparea dictatoruluiUniunea Sovietică închide oficial ultimul capitol al cultului personalității al lui Stalin. Corpul dictatorului a fost scos din mausoleul din Piața Roșie și îngropat.Stalin a primit un mormânt la umbra zidului Kremlinului. Când dictatorul a murit, în 1953, corpul lui a fost îmbălsămat și a fost pus lângă Lenin, în mausoleu.Înmormântarea lui Stalin a avut loc discret, fără anunț. Placa de pe mausoleu pe care scria „Lenin și Stalin” a fost înlocuită cu cea originală, pe care scria doar „Lenin”. Editor : B.E. Etichete: istorie retrospectiva cronologie Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Sondaj realizat de un institut al lui Marius Lulea: AUR ar avea 10,8% din intenția de... 2 Patrick Stewart a murit. Actorul faimos pentru rolul căpitanului Jean-Luc Picard din... 3 Anchetatorii au aflat cum au dispărut cei 700.000 de euro confiscați de vameși pe... 4 Arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: Unde s-au pus de acord toți judecătorii care... 5 Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare: primul sondaj după...