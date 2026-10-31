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Data publicării:
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Din articol
1541 - Judecata de apoi 1940 - Victorie în fața nazismului 1961 - Îngroparea dictatorului

1541 - Judecata de apoi

După cinci ani de lucru, Michelangelo termină una dintre capodoperele sale: fresca „Judecata de Apoi” de pe peretele altarului Capelei Sixtine de la Vatican.

Fresca prezintă a doua venire a lui Hristos pe Pământ și judecata de apoi a omenirii. Michelangelo avea 66 de ani și terminase tavanul Capelei Sixtine cu 29 de ani înainte.

Fresca a fost lăudată și criticată încă de la început. Sunt aproape 300 de personaje, iar majoritatea bărbaților și îngerilor au fost pictați nud. Unii au fost acoperiți ulterior.

1940 - Victorie în fața nazismului

Marea Britanie proclamă victoria în confruntarea aeriană cu Luftwaffe deasupra Canalului Mânecii. Bătălia Angliei s-a terminat cu victoria aliaților.

Pentru că forța aeriană a britanicilor nu a fost înfrântă, Hitler a amânat definitiv invazia terestră a Marii Britanii. A fost prima mare înfrângere pentru Al Treilea Reich.

A fost un punct de cotitură pentru istoria omenirii. Insulele britanice, rămase libere, deveneau rampă de lansare pentru aliații care au eliberat Europa de Vest în 1944.

1961 - Îngroparea dictatorului

Uniunea Sovietică închide oficial ultimul capitol al cultului personalității al lui Stalin. Corpul dictatorului a fost scos din mausoleul din Piața Roșie și îngropat.

Stalin a primit un mormânt la umbra zidului Kremlinului. Când dictatorul a murit, în 1953, corpul lui a fost îmbălsămat și a fost pus lângă Lenin, în mausoleu.

Înmormântarea lui Stalin a avut loc discret, fără anunț. Placa de pe mausoleu pe care scria „Lenin și Stalin” a fost înlocuită cu cea originală, pe care scria doar „Lenin”.

Editor : B.E.

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