Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 4 aprilie

1944 - Bucureștiul bombardat 1949 - Fondarea NATO 1841 - Președinte răpus de boală

1944 - Bucureștiul bombardat

215 bombardiere grele americane, venite din sud-vest, atacă Bucureștiul. Principalele ținte au fost Gara de Nord și triajul pentru a opri trenurile care cărau petrol.

Atacul a început la 13:45. Sirenele de atac aerian sunaseră cu 15 minute înainte, dar bucureștenii credeau că e doar o simulare. 5.000 de civili au fost uciși sau răniți în atac.

Giulești, Calea Victoriei, hotelul Athenee Palace, catedrala Sfântul Iosif și Grădina Botanică au fost lovite. Au urmat alte 16 atacuri aeriene aliate asupra București și Ploiești.

1949 - Fondarea NATO

Acum 77 de ani, 12 țări semnau la Washington D.C. Tratatul Atlanticului de Nord. Era actul fondator al NATO. SUA și Europa de Vest se pregăteau de un atac sovietic.

Semnatarele se angajau în apărarea libertății, moștenirii comune și a civilizațiilor popoarelor pe care le reprezintă, pe baza principiilor democrației, libertății și literei legii.

Prin articolul 5, statele NATO stabileau că un atac asupra unui aliat reprezenta un atac asupra întregii alianțe. De la cei 12 membri inițiali, NATO a ajuns acum la 32.

1841 - Președinte răpus de boală

Președintele SUA William Henry Harrison a murit de pneumonie la 31 de zile după ce a depus jurământul. Este primul președinte SUA care moare în funcție.

De asemenea, este ultimul lider de la Casa Albă care s-a născut supus al Marii Britanii. Iar cele 31 de zile în funcție sunt și azi cel mai scurt mandat al unui președinte SUA.

Vicepreședintele John Tyler îi va urma în funcție, dar a fost nevoie de un vot în Congres ca să fie decis că Tyler este președinte cu drepturi depline, nu doar interimar.

